Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года по знакам зодиака
19:57, 05 янв 2025
Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года, для всех знаков зодиака
ОВЕН
Вторая половинка готовит вам исповедь века. Не тупите — внимательно слушайте, иначе рискуете всё потерять.
ТЕЛЕЦ
Босс на взводе — лучше не отсвечивайте. Попадётесь под горячую руку — прощай, личная жизнь. Начальство загрузит по полной.
БЛИЗНЕЦЫ
День-сюрприз на личном фронте. Не всё будет супер, но если подготовитесь — отобьётесь от любых подстав судьбы.
РАК
Режим "не подходи — убьёт" включен на полную. Даже любимому человеку советуем держаться подальше — как минимум два метра!
ЛЕВ
Ваша половинка сегодня прям Википедия ходячая. Наслаждайтесь шоу и запоминайте — пригодится.
ДЕВА
Хватит искать чёрную кошку там, где её нет. Партнёр сегодня просто делает что считает нужным — никаких заговоров.
ВЕСЫ
День недопонимания с партнёром. Куча тупых вопросов и беспочвенной ревности. Подумайте — оно того стоит?
СКОРПИОН
Пришло время полюбить мир вашего партнёра. Зовут к родакам или в любимый клуб? Бегом собирайтесь!
СТРЕЛЕЦ
Любимый человек сегодня как заноза — везде мешает. Планируйте дела с запасом времени, иначе скандала не миновать.
КОЗЕРОГ
Загоняетесь по поводу и без? Ваши страдания напрягают партнёра. Расслабьтесь уже!
ВОДОЛЕЙ
День глухой невезухи в поисках. Хотели что-то найти или купить для любимых? Забейте — только время потеряете.
РЫБЫ
На носу важный день. Стремно? Нормально! Хватайтесь за руку партнёра — вместе любой шторм нипочём.