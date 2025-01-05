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Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года по знакам зодиака

19:57, 05 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВЕН
Вторая половинка готовит вам исповедь века. Не тупите — внимательно слушайте, иначе рискуете всё потерять.

ТЕЛЕЦ
Босс на взводе — лучше не отсвечивайте. Попадётесь под горячую руку — прощай, личная жизнь. Начальство загрузит по полной.

БЛИЗНЕЦЫ
День-сюрприз на личном фронте. Не всё будет супер, но если подготовитесь — отобьётесь от любых подстав судьбы.

РАК
Режим "не подходи — убьёт" включен на полную. Даже любимому человеку советуем держаться подальше — как минимум два метра!

ЛЕВ
Ваша половинка сегодня прям Википедия ходячая. Наслаждайтесь шоу и запоминайте — пригодится.

ДЕВА
Хватит искать чёрную кошку там, где её нет. Партнёр сегодня просто делает что считает нужным — никаких заговоров.

ВЕСЫ
День недопонимания с партнёром. Куча тупых вопросов и беспочвенной ревности. Подумайте — оно того стоит?

СКОРПИОН
Пришло время полюбить мир вашего партнёра. Зовут к родакам или в любимый клуб? Бегом собирайтесь!

СТРЕЛЕЦ
Любимый человек сегодня как заноза — везде мешает. Планируйте дела с запасом времени, иначе скандала не миновать.

КОЗЕРОГ
Загоняетесь по поводу и без? Ваши страдания напрягают партнёра. Расслабьтесь уже!

ВОДОЛЕЙ
День глухой невезухи в поисках. Хотели что-то найти или купить для любимых? Забейте — только время потеряете.

РЫБЫ
На носу важный день. Стремно? Нормально! Хватайтесь за руку партнёра — вместе любой шторм нипочём.

Гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года, для всех знаков зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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