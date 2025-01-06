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Гороскоп на сегодня, 7 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:14, 06 янв 2025

Купидон сегодня работает сверхурочно — день идеален для романтики. Свидания проходят как по маслу, а случайный взгляд в метро может закончиться свадьбой. Тусовки и мероприятия не просто поднимут настроение — там можно встретить людей, которые реально подсобят в жизни.

С деньгами ситуация так себе — есть риск просадить крупную сумму или остаться с дырой в кармане. Самое время пересчитать расходы и начать экономить. Даже заядлые транжиры сегодня дважды подумают перед кассой.

ОВЕН: День — полный провал. Вы как с цепи сорвались: истерите по мелочам, бесите всех вокруг, даже любимых. Эмоции берут верх над мозгами — потом пожалеете. Многие ведут себя как подростки в пубертате: качают права и посылают авторитеты.

ТЕЛЕЦ: С утра домашние драмы, но быстро помиритесь. К обеду — самое время начинать большие проекты. Даже если не всё пойдёт гладко, командная работа даст результат.

БЛИЗНЕЦЫ: Зависите от чужого мнения. Загоняетесь по статусу и понтам. Хотели что-то купить по-крупному? Лучше не сегодня — влетите на непредвиденные траты.

РАК: День ни о чём. Займитесь подведением итогов — тут-то вас и настигнет озарение. Можно исправить косяки и применить недавно полученную инфу. Дальние поездки — только нервы трепать.

ЛЕВ: День для карьерного прорыва. Конкуренты нервно курят в сторонке. Главное — верить в себя и даже к рутине подходить креативно. Ваши идеи — огонь, скоро найдутся помощники для их реализации.

ДЕВА: День выжмет все соки. В одиночку не справитесь — придётся просить помощи у неприятных людей. Бонус дня: всплывут тайны, которые вы старательно прятали.

ВЕСЫ: Будет кайф, если не гнаться за дешёвым весельем. Низменные желания принесут только разочарование. Хотите реального удовлетворения — вложите серьёзные усилия. Не спешите с решениями при внутреннем напряге — потом пожалеете.

СКОРПИОН: Витаете в облаках и обижаетесь на правду. Не все идеи сегодня — золото. Сложно собраться с мыслями, особенно когда дело касается денег.

СТРЕЛЕЦ: Рецепт дня — максимальная осторожность и доверие только близким. День напряжный, но без серьёзных факапов, если не включать раздолбайство.

КОЗЕРОГ: Ищите золотую середину во всём. День норм для встреч, но не ведитесь на первое впечатление — оно обманчиво.

ВОДОЛЕЙ: Старые хвосты напомнят о себе. Не тяните — разгребайте сразу. Самое время пересмотреть свой график. Сил хватит на всё, но не форсируйте.

РЫБЫ: День — огонь. Вы в гармонии с собой и миром, энергию тратите только на важное. Можно запускать большие проекты и строить планы. Эмоции под контролем — идеально для общения с коллегами и начальством.

Любовный гороскоп на сегодня, 7 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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