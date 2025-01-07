Гороскоп на сегодня, 8 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:34, 07 янв 2025

День обещает быть огонь — и на работе, и в личке всё будет залетать. Новые связи, старые друзья подтянутся — короче, движ намечается нормальный. Родственные души сегодня на одной волне.

К вечеру все карты раскроются — получите ответы на те вопросы, что не давали покоя. Самое время навести марафет дома и заняться собой. Качалка и массаж сегодня особенно зайдут.

ОВЕН

День - треш. Сами косячите: голова в облаках, всё из рук валится, люди пытаются достучаться — без толку. Старички особенно бомбят от вашего неформата.

ТЕЛЕЦ

Ваш день! Умеете подкатить так, что людям самим в кайф вам помогать. Контракты, сделки — всё в тему. Можно поболтать за жизнь и за бизнес.

БЛИЗНЕЦЫ

Фильтруйте базар и не ведитесь на сладкие речи. Чуйка может подвести, особенно с новыми людьми, которые льют елей. Некоторые вообще решили забиться в берлогу.

РАК

Шансы есть, но вы их не видите в упор. Слушайте, что вам говорят умные люди. Деньги сегодня не светят — придётся подождать.

ЛЕВ

День - швах. Проблем как грязи, они повсюду. Но вы же Лев — к обеду врубитесь, что надо резко что-то менять, и попрёт.

ДЕВА

Можно двигать серьёзные темы, особенно по работе. Большие шишки не кинут, даже могут занести такое предложение, что офигеете.

ВЕСЫ

Сегодня вы — звезда района. Куда ни зайдёте — везде красная дорожка. Все хотят угодить, и вам это заходит.

СКОРПИОН

Звёзды топят за вас — можно брать быка за рога. Учитесь всему новому, впитывайте инфу как губка.

СТРЕЛЕЦ

День суетной, как в муравейнике. На работе возможны ссоры с коллегами. Многие начнут гнать на начальство — потом аукнется.

КОЗЕРОГ

Забейте на громкие планы, особенно если собрались куда-то ехать. Велик шанс накосячить. Плюс многие ведутся на чужой базар и парятся непонятно о чём.

ВОДОЛЕЙ

Денёк будет огонь. Приключения сами вас найдут, и вы красиво отработаете все подачи. Есть чем похвастаться по работе.

РЫБЫ

Если хотите кому-то запасть в душу — самое время. Харизма работает и в личках, и на деловых встречах: вам просто не могут отказать.

Автор: Семен Подгорный