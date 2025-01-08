Гороскоп на сегодня, 9 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:09, 08 янв 2025

Сегодня день для тех, кто умеет держать язык за зубами и мозги в порядке. Всем остальным — лучше посидеть дома и не высовываться.

Главное правило дня — не тратить деньги как в последний раз. Импульсивные покупки могут больно ударить по карману. Зато день идеален для налаживания связей и решения семейных драм.

🔥 ОВЕН

День — не сахар. Всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Перестаньте париться из-за чужого мнения — вашу жизнь живёте вы, а не соседи.

🌍 ТЕЛЕЦ

Ваш день! Деньги сами плывут в руки. Не зевайте — можете словить удачу там, где не ждали. Вечер идеален для встреч с большими шишками.

👥 БЛИЗНЕЦЫ

Сами создаёте проблемы, сами их разгребаете. День интересный, но суетной. Старые друзья могут подвести, но вам будет пофиг.

🦀 РАК

Спокойный день без встрясок. Старые дела закрываются, новые стартуют — всё как по маслу. Доверяйте только проверенным людям.

🦁 ЛЕВ

День так себе. В голове личные проблемы, на работе косяки. Следите за кошельком — есть риск просадить деньги.

👩 ДЕВА

Джекпот! Новая работа, выгодные знакомства, творческий подъём. Светская тусовка примет с распростёртыми объятиями.

⚖️ ВЕСЫ

Огонь день! Всё, за что беретесь, превращается в золото. Авторитет на максималках — все слушают, все уважают.

🦂 СКОРПИОН

День — швах. Нервы ни к черту, все бесят. Даже друзья держатся подальше — чувствуете себя как прокажённый.

🏹 СТРЕЛЕЦ

День не задался. Планы летят в трубу, помощи ждать неоткуда. Ещё и родственники подкинут неприятных новостей.

🐐 КОЗЕРОГ

Друганы не подведут — решите любые проблемы. Ваши добрые дела заметят все — даже слишком.

🌊 ВОДОЛЕЙ

День для новых связей. Вы — звезда, все хотят с вами дружить. Самое время сменить имидж.

🐟 РЫБЫ

Норм день для бизнеса, но не ведитесь на сладкие речи. С контрактами не торопитесь — можно выбить условия получше. Возможен неожиданный профит.

Автор: Семен Подгорный