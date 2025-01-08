Гороскоп на сегодня, 9 января 2025 года, для всех знаков зодиака
22:09, 08 янв 2025
Сегодня день для тех, кто умеет держать язык за зубами и мозги в порядке. Всем остальным — лучше посидеть дома и не высовываться.
Главное правило дня — не тратить деньги как в последний раз. Импульсивные покупки могут больно ударить по карману. Зато день идеален для налаживания связей и решения семейных драм.
🔥 ОВЕН
День — не сахар. Всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Перестаньте париться из-за чужого мнения — вашу жизнь живёте вы, а не соседи.
🌍 ТЕЛЕЦ
Ваш день! Деньги сами плывут в руки. Не зевайте — можете словить удачу там, где не ждали. Вечер идеален для встреч с большими шишками.
👥 БЛИЗНЕЦЫ
Сами создаёте проблемы, сами их разгребаете. День интересный, но суетной. Старые друзья могут подвести, но вам будет пофиг.
🦀 РАК
Спокойный день без встрясок. Старые дела закрываются, новые стартуют — всё как по маслу. Доверяйте только проверенным людям.
🦁 ЛЕВ
День так себе. В голове личные проблемы, на работе косяки. Следите за кошельком — есть риск просадить деньги.
👩 ДЕВА
Джекпот! Новая работа, выгодные знакомства, творческий подъём. Светская тусовка примет с распростёртыми объятиями.
⚖️ ВЕСЫ
Огонь день! Всё, за что беретесь, превращается в золото. Авторитет на максималках — все слушают, все уважают.
🦂 СКОРПИОН
День — швах. Нервы ни к черту, все бесят. Даже друзья держатся подальше — чувствуете себя как прокажённый.
🏹 СТРЕЛЕЦ
День не задался. Планы летят в трубу, помощи ждать неоткуда. Ещё и родственники подкинут неприятных новостей.
🐐 КОЗЕРОГ
Друганы не подведут — решите любые проблемы. Ваши добрые дела заметят все — даже слишком.
🌊 ВОДОЛЕЙ
День для новых связей. Вы — звезда, все хотят с вами дружить. Самое время сменить имидж.
🐟 РЫБЫ
Норм день для бизнеса, но не ведитесь на сладкие речи. С контрактами не торопитесь — можно выбить условия получше. Возможен неожиданный профит.