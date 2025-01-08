Любовный гороскоп на сегодня, 9 января 2025 года по знакам зодиака

22:12, 08 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 9 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Овны, держитесь крепче — ваша половинка сегодня в режиме "не отпущу". Придётся все дела решать на скорости, чтобы быстрее вернуться в родные объятия. А что делать — любовь!

Тельцы, вас сегодня используют как службу спасения — все родственники внезапно решили, что вы и ваш партнёр обязаны разгребать их проблемы. Не ведитесь на манипуляции — учитесь говорить "нет".

Близнецы, доставайте указку — день идеален для того, чтобы научить свою половинку чему-то новому. Может, плавать или собирать мебель? Главное — терпение и понимание, и результат не заставит себя ждать.

Раки, пора начистоту! Звёзды намекают: выложите партнёру всё, что накипело — от нежности до ревности. День идеален для честного разговора.

Львы, готовьтесь! Ваша половинка готовит сюрприз. Да, вас сложно удивить, но цените попытку — старались же от души.

Девы, держитесь — партнёр расскажет о вас что-то неожиданное. Возможно, откроете в себе новые грани. Звёзды обещают: новости будут приятными.

Весы, сегодня ваши "хочу" разойдутся с "могу". Что бы вы ни планировали с партнёром — получится не всё. Но это временно, скоро фортуна повернётся лицом.

Скорпионы, время признаний! То, что долго держали в себе, наконец-то выйдет наружу. Спойлер: реакция партнёра вас приятно удивит.

Стрельцы проснутся с жаждой перемен. Не рубите с плеча — обсудите с партнёром. Вдвоём найдёте верное решение.

Козероги, вы свободны как ветер! Флиртуйте, ходите на свидания — но помните про красные линии. Измены — это перебор.

Водолеи, держите проблемы при себе. Рассказ о неприятностях может обернуться гиперопекой со стороны партнёра. Оно вам надо?

Рыбы, придётся признать правоту партнёра. Тяжело, но нужно. Утешение: завтра всё может быть наоборот.

Автор: Семен Подгорный