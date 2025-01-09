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Гороскоп на сегодня, 10 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:07, 09 янв 2025

Звезды сегодня капризничают — день выдастся не из легких. Планы летят в тартарары, а любые попытки договориться с партнерами могут закончиться громким скандалом. Даже самые крепкие союзы трещат по швам.

В личной жизни тоже все непросто: влюбленные пары весь день как на пороховой бочке. Любовь любовью, а претензии и обиды сыплются как из рога изобилия. К тому же здоровье может подвести — старые болячки дадут о себе знать, голова разболится, а ночью — привет, бессонница!

🐏 ОВЕН
Утро — время испытаний. Работайте в одиночку, помощников не найдете. С деньгами беда — рискуете потерять все на ровном месте.

🐂 ТЕЛЕЦ
Ваш день! Нестандартные решения — ваш конек. Начальство в восторге, партнеры в шоке (в хорошем смысле). Ждите солидное денежное поступление.

👥 БЛИЗНЕЦЫ
День-конфетка: никаких проблем, одни приятности. За что ни возьметесь — все получится. С утра ждите крутые новости.

🦀 РАК
Витаете в облаках, а зря. Информация приходит слишком поздно — готовьтесь разгребать последствия. С транспортом сегодня не везет.

🦁 ЛЕВ
Все, за что беретесь, превращается в золото. Идеальное время для загородного отдыха и спорта. Есть шанс помириться со старыми врагами.

👩 ДЕВА
В голову лезут гениальные идеи. Получится ли их реализовать — большой вопрос, но они того стоят. В спорах вы сегодня непобедимы.

⚖️ ВЕСЫ
Утро еще ничего, а потом — труба. Планы рушатся один за другим. С друзьями и родней — сплошные конфликты из-за вашего упрямства.

🦂 СКОРПИОН
День чуть получше вчерашнего, но все равно так себе. Настроение скачет как температура при гриппе. К обеду ждите пик неадеквата.

🏹 СТРЕЛЕЦ
Упрямство сегодня — ваш друг. Будете переть как танк — победите. Присмотритесь к тем, кто рядом, — они еще пригодятся.

🐐 КОЗЕРОГ
Хватит париться о том, что не можете изменить. Примите ситуацию как есть — и сразу полегчает. Меньше сомнений — больше действий.

🌊 ВОДОЛЕЙ
Ваш звездный час! Начальство оценит по достоинству, возможно повышение. Отличный день для новых проектов — найдете не только партнеров, но и друзей.

🐟 РЫБЫ
Амур сегодня работает на полную ставку. Любовь накроет с головой — и это взаимно. Можете не притворяться — вас полюбят таким, какой вы есть.

Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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