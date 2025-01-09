Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2025 года по знакам зодиака

22:10, 09 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2025 года, для всех знаков зодиака

🔥 ОВЕН

Семейные разборки на горизонте! Родители решили поиграть в критиков и возьмутся обсуждать вашу вторую половинку. Не ведитесь на провокации — ваша любовь важнее чужого мнения.

💘 ТЕЛЕЦ

Бац! И встреча с бывшими там, где совсем не ждали. Готовьтесь успокаивать ревнивую половинку. Немного перца в отношениях — норм, но не переборщите!

🤔 БЛИЗНЕЦЫ

Ваша половинка превратится в детектива — будет перепроверять каждое ваше слово. Спокойно, это временно. Дайте человеку убедиться в вашей честности.

👂 РАК

Сегодня от вас ждут не валентинок и букетов, а простого человеческого внимания. Просто послушайте — и станете героем дня.

👀 ЛЕВ

Глаза не врут! Как бы ваша половинка ни пыталась скрыть чувства — всё написано на лице. Не мучайте допросами, просто смотрите в глаза.

💝 ДЕВА

Ревность к прошлому накроет вашу половинку. Объясните, что главное не кто был до, а кто остался навсегда.

😒 ВЕСЫ

День хмурого настроения. Половинка в шоке от ваших перепадов. Если не хотите проблем — улыбнитесь, даже если не хочется.

⏰ СКОРПИОН

Забудьте про время! Часы сегодня — главный враг романтики. Спрячьте их подальше и наслаждайтесь моментом.

🎭 СТРЕЛЕЦ

Готовьтесь к сюрпризам от любимых! То ли подвиг совершат, то ли такое отчебучат — звёзды в шоке.

📱 КОЗЕРОГ

Не листайте ленту при разговоре с половинкой. Обидится так, что мало не покажется. Все лайки могут подождать.

🧱 ВОДОЛЕЙ

Ваша половинка сегодня предпочтёт поплакаться стенке, чем вам. Может, стоит всё-таки показать, что вы умеете слушать?

🆘 РЫБЫ

Намекните любимым, что вам нужна забота. Не поймут намёков — говорите прямо. Всё равно не поймут — думайте, туда ли идёте.

Автор: Семен Подгорный