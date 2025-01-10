Гороскоп на сегодня, 11 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:39, 10 янв 2025

Сегодня многие из нас будут как оголённый провод — любое слово может вызвать короткое замыкание. Особенно тяжко придётся тем, кто привык близко к сердцу принимать чужие слова. А некоторые и сами будут словно слон в посудной лавке — начнут случайно задевать чувства близких.

Хотите поднять себе настроение? Забудьте про шопинг — только дырку в кошельке пробьёте. Лучше поговорите по душам с теми, кто действительно близок. Только сначала честно признайтесь себе, что именно вас грызёт.

Овны сегодня как белки в колесе — дел навалили больше, чем могут унести. Но не киснем! Смекалка плюс поддержка команды творят чудеса. Бизнес-встречи — огонь, можно словить золотую рыбку в партнёры.

Тельцы, включаем радары на полную! День будет как шкатулка с секретом — важные события начнутся с мелочей. Врубаете мозг, анализируете ситуацию — и оставляете хейтеров позади.

Близнецы на американских горках эмоций. Настроение скачет как курс биткоина, есть риск разругаться с важными людьми по пустякам. Особенно опасно выяснять отношения с начальством.

Раки сегодня в ударе! Главное — игнорируйте токсичных нытиков, которые пытаются подрезать вам крылья. Можно запускать новые проекты и звать старую гвардию на подмогу. С единомышленниками — полный контакт, вместе горы свернёте.

Львы, ваш день! Лёгкий, как пух, и богатый на возможности. Можно прокачать скилы и словить инсайды. Бизнес попрёт, особенно для новичков. Конференции и тусовки - в топе дня.

Девы, выключаем эмоции — включаем логику. Да, сегодня это сложно, но только так можно добиться результата. С боссами будет жарко, но к вечеру найдёте компромисс.

Весы, держитесь крепче — день устроит американские горки! Планы посыплются как карточный домик, но не паникуем — новые схемы окажутся даже круче. Плюс подтянутся помощники, готовые впрячься с вами в одну телегу.

Скорпионы, внимание: день-минное поле! Есть риск разрушить то, что строили годами — и в бизнесе, и в личке. Не гоним лошадей, даже если все вокруг торопят. Учёба — огонь, самое время грызть гранит науки.

Стрельцы, день не сахар. Нервы будут звенеть как струны, эмоции зашкаливать. Слушайте только тех, кто умеет держать покер-фейс в любом замесе.

Козероги, звёзды не обещают праздника, но зато можно увидеть свою жизнь в новом свете. Готовьтесь пахать как папа Карло — результат того стоит.

Водолеи, утро не задастся — проснётесь не с той ноги и будете заводиться с пол-оборота. Бесит, когда ваши просьбы игнорят? Хотите сделать хорошо — делайте сами. Вот такой лайфхак против ссор.

Рыбы, умерьте амбиции — день не для марафона. Даже старые проекты будут буксовать. И фильтруйте базар тех, кто обещает помощь — у каждого свой интерес.

Автор: Семен Подгорный