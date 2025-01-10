Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Гороскоп на сегодня, 11 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:39, 10 янв 2025

Сегодня многие из нас будут как оголённый провод — любое слово может вызвать короткое замыкание. Особенно тяжко придётся тем, кто привык близко к сердцу принимать чужие слова. А некоторые и сами будут словно слон в посудной лавке — начнут случайно задевать чувства близких.

Хотите поднять себе настроение? Забудьте про шопинг — только дырку в кошельке пробьёте. Лучше поговорите по душам с теми, кто действительно близок. Только сначала честно признайтесь себе, что именно вас грызёт.

Овны сегодня как белки в колесе — дел навалили больше, чем могут унести. Но не киснем! Смекалка плюс поддержка команды творят чудеса. Бизнес-встречи — огонь, можно словить золотую рыбку в партнёры.

Тельцы, включаем радары на полную! День будет как шкатулка с секретом — важные события начнутся с мелочей. Врубаете мозг, анализируете ситуацию — и оставляете хейтеров позади.

Близнецы на американских горках эмоций. Настроение скачет как курс биткоина, есть риск разругаться с важными людьми по пустякам. Особенно опасно выяснять отношения с начальством.

Раки сегодня в ударе! Главное — игнорируйте токсичных нытиков, которые пытаются подрезать вам крылья. Можно запускать новые проекты и звать старую гвардию на подмогу. С единомышленниками — полный контакт, вместе горы свернёте.

Львы, ваш день! Лёгкий, как пух, и богатый на возможности. Можно прокачать скилы и словить инсайды. Бизнес попрёт, особенно для новичков. Конференции и тусовки - в топе дня.

Девы, выключаем эмоции — включаем логику. Да, сегодня это сложно, но только так можно добиться результата. С боссами будет жарко, но к вечеру найдёте компромисс.

Весы, держитесь крепче — день устроит американские горки! Планы посыплются как карточный домик, но не паникуем — новые схемы окажутся даже круче. Плюс подтянутся помощники, готовые впрячься с вами в одну телегу.

Скорпионы, внимание: день-минное поле! Есть риск разрушить то, что строили годами — и в бизнесе, и в личке. Не гоним лошадей, даже если все вокруг торопят. Учёба — огонь, самое время грызть гранит науки.

Стрельцы, день не сахар. Нервы будут звенеть как струны, эмоции зашкаливать. Слушайте только тех, кто умеет держать покер-фейс в любом замесе.

Козероги, звёзды не обещают праздника, но зато можно увидеть свою жизнь в новом свете. Готовьтесь пахать как папа Карло — результат того стоит.

Водолеи, утро не задастся — проснётесь не с той ноги и будете заводиться с пол-оборота. Бесит, когда ваши просьбы игнорят? Хотите сделать хорошо — делайте сами. Вот такой лайфхак против ссор.

Рыбы, умерьте амбиции — день не для марафона. Даже старые проекты будут буксовать. И фильтруйте базар тех, кто обещает помощь — у каждого свой интерес.

Любовный гороскоп на сегодня, 11 января 2025 года по знакам зодиака

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 11 января 2025 года по знакам зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 8 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 8 января 2025 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года, для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года по знакам зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok