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Гороскоп на сегодня, 12 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:03, 11 янв 2025

День несёт сюрпризы, и не самые приятные. Проблемы появятся именно там, где их совсем не ждали. Многие растеряются от внезапных трудностей, что приведёт к росту напряжения в отношениях.

Сегодня особенно важно следить за своими действиями на дороге и в быту. Повышен риск травм из-за необдуманных поступков и импульсивного поведения.

ОВЕН
Ваш день. Деловая активность на пике, интуиция не подведёт. Идеальное время для неформальной встречи с потенциальным работодателем или обсуждения развития бизнеса.

ТЕЛЕЦ
День интенсивного общения. Ваше природное обаяние сегодня - главное оружие. Командная работа принесёт лучшие результаты, чем одиночные проекты.

БЛИЗНЕЦЫ
Деловые встречи пройдут успешно. Вы найдёте идеальный баланс между напором и гибкостью. Особенно удачными окажутся спонтанные сделки.

РАК
Продуктивный, хоть и непростой день для работы с партнёрами. Задач много, но у вас достаточно сил для их решения. Рассчитывайте только на себя.

ЛЕВ
Держите эмоции под контролем. День полон соблазнов, но поддаваться им нельзя. Сосредоточьтесь на мелких задачах - с ними справитесь отлично.

ДЕВА
Появятся новые возможности для развития. Даже самые смелые планы имеют шанс на реализацию. Финансовое положение может улучшиться.

ВЕСЫ
Непростой день. Придётся работать с неприятными людьми. Возможно ощущение, что вас используют. Вероятны конфликты с коллегами.

СКОРПИОН
День потребует самоконтроля. Настроение будет не лучшим, а попытки окружающих его поднять могут раздражать. Высок риск конфликтов с близкими.

СТРЕЛЕЦ
Успешный день для карьеры. Ваше умение общаться поможет решить важные вопросы. Благоприятное время для публичных выступлений и совместных проектов.

КОЗЕРОГ
Отличный день для перемен. Поездки и переезды пройдут удачно. Вы станете поддержкой для тех, кто в этом нуждается.

ВОДОЛЕЙ
День реализации давних планов. Просто проявите решительность и честно выскажите своё мнение - успех гарантирован.

РЫБЫ
Эмоционально сложный день. Общение потребует особой деликатности - есть риск ненамеренно обидеть окружающих.

⚡️ Общий совет дня: будьте внимательны к своим словам и поступкам. День требует особой осторожности во всех сферах жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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