Гороскоп на сегодня, 13 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:20, 12 янв 2025

Астрологи предупреждают: сегодня каждому придётся выбирать между личными амбициями и отношениями с близкими. Погоня за целью любой ценой может стоить дороже, чем кажется. Особенно это касается молодых и неопытных.

Спасательный круг дня — взаимная поддержка. Без неё даже простые задачи покажутся непосильными. Эксперты советуют больше слушать и меньше напирать.

Овен

Неожиданный поворот: сегодня они — настоящие дипломаты. Ни одного острого слова, ни одной колкости. На официальных встречах все взгляды прикованы к ним — элегантным и загадочным.

Телец

День проверки на прочность в офисе. Коллеги не разделяют ваших взглядов, а обычные задачи словно заколдованы. Кошельку тоже грозят неприятности — крупные покупки лучше отложить.

Близнецы

Американские горки какие-то: сначала придётся резко менять планы (и это бесит), но вскоре выяснится — всё к лучшему. Просто расслабьтесь и наблюдайте.

Рак

День эмпатии и чужих тайн. К вам потянутся за поддержкой все, кому нужно выговориться. Но будьте начеку: некоторые "друзья" попытаются сыграть на ваших чувствах. Держите границы, даже если хочется всех спасти.

Лев

Упорство принесёт золотые плоды, но не стоит превращаться в танк. Прислушивайтесь к другим — это сохранит важные связи. Внимание: день богат на подозрительные комплименты. Если хвалят слишком сладко — ищите подвох.

Дева

Идеальное время для стратегического планирования и запуска долгих проектов. Бумажные дела и переговоры пройдут как по маслу. Госучреждения тоже настроены на редкость дружелюбно.

Весы

Придётся взяться за нелюбимую работу — настроение на нуле. День не то чтобы сложный, но неприятный: кажется, что вас не ценят и не понимают. Главное правило: не бросать начатое. Упорство приведёт к победе.

Скорпион

Ваш выход, звезда! День как будто создан для триумфа. Даже самые скромные Скорпионы внезапно обрастут фанклубом. Помните: вы под прицелом всех глаз — думайте, прежде чем действовать.

Стрелец

Золотой день для бизнеса. Энергия бьёт через край — конкуренты нервно курят в сторонке. Можно замахнуться на большой проект, но только если готовы пахать над ним долго и упорно.

Козерог

День стратегов и провидцев. Вы как будто получили временный дар предвидения: даже с минимумом информации точно угадываете, куда ветер дует. Для новых проектов ищите единомышленников — работа с ними принесёт не только прибыль, но и удовольствие.

Водолей

Обострённое чувство прекрасного сегодня просто зашкаливает. Всё несовершенное в мире раздражает до зубного скрежета. Хорошая новость: вокруг полно готовых помочь в вашей миссии по спасению мира. Действуйте!

Рыбы

День открытых дверей: все встречи и переговоры пройдут отлично. Мозг работает как губка — впитывает любые знания. Важный совет: если намечается серьёзная встреча, особо тщательно выбирайте гардероб — сегодня вас реально встречают по одёжке.

Автор: Семен Подгорный