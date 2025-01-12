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Гороскоп на сегодня, 13 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:20, 12 янв 2025

Астрологи предупреждают: сегодня каждому придётся выбирать между личными амбициями и отношениями с близкими. Погоня за целью любой ценой может стоить дороже, чем кажется. Особенно это касается молодых и неопытных.

Спасательный круг дня — взаимная поддержка. Без неё даже простые задачи покажутся непосильными. Эксперты советуют больше слушать и меньше напирать.

Овен
Неожиданный поворот: сегодня они — настоящие дипломаты. Ни одного острого слова, ни одной колкости. На официальных встречах все взгляды прикованы к ним — элегантным и загадочным.

Телец
День проверки на прочность в офисе. Коллеги не разделяют ваших взглядов, а обычные задачи словно заколдованы. Кошельку тоже грозят неприятности — крупные покупки лучше отложить.

Близнецы
Американские горки какие-то: сначала придётся резко менять планы (и это бесит), но вскоре выяснится — всё к лучшему. Просто расслабьтесь и наблюдайте.

Рак
День эмпатии и чужих тайн. К вам потянутся за поддержкой все, кому нужно выговориться. Но будьте начеку: некоторые "друзья" попытаются сыграть на ваших чувствах. Держите границы, даже если хочется всех спасти.

Лев
Упорство принесёт золотые плоды, но не стоит превращаться в танк. Прислушивайтесь к другим — это сохранит важные связи. Внимание: день богат на подозрительные комплименты. Если хвалят слишком сладко — ищите подвох.

Дева
Идеальное время для стратегического планирования и запуска долгих проектов. Бумажные дела и переговоры пройдут как по маслу. Госучреждения тоже настроены на редкость дружелюбно.

Весы
Придётся взяться за нелюбимую работу — настроение на нуле. День не то чтобы сложный, но неприятный: кажется, что вас не ценят и не понимают. Главное правило: не бросать начатое. Упорство приведёт к победе.

Скорпион
Ваш выход, звезда! День как будто создан для триумфа. Даже самые скромные Скорпионы внезапно обрастут фанклубом. Помните: вы под прицелом всех глаз — думайте, прежде чем действовать.

Стрелец
Золотой день для бизнеса. Энергия бьёт через край — конкуренты нервно курят в сторонке. Можно замахнуться на большой проект, но только если готовы пахать над ним долго и упорно.

Козерог
День стратегов и провидцев. Вы как будто получили временный дар предвидения: даже с минимумом информации точно угадываете, куда ветер дует. Для новых проектов ищите единомышленников — работа с ними принесёт не только прибыль, но и удовольствие.

Водолей
Обострённое чувство прекрасного сегодня просто зашкаливает. Всё несовершенное в мире раздражает до зубного скрежета. Хорошая новость: вокруг полно готовых помочь в вашей миссии по спасению мира. Действуйте!

Рыбы
День открытых дверей: все встречи и переговоры пройдут отлично. Мозг работает как губка — впитывает любые знания. Важный совет: если намечается серьёзная встреча, особо тщательно выбирайте гардероб — сегодня вас реально встречают по одёжке.

Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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