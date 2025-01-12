Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2025 года по знакам зодиака

22:24, 12 янв 2025

Астрологи рассказали, кому сегодня повезёт в любви, а кому лучше заняться ремонтом

ОВЕН

Кто-то решил устроить вашу личную жизнь. Намерения благие, но результат под вопросом. Что ж, хотя бы будет забавная история для друзей.

ТЕЛЕЦ

Сегодня лучше промолчать, даже если очень хочется высказаться. Любые попытки выяснить отношения только усугубят ситуацию. Поплачьте в подушку – это безопаснее.

БЛИЗНЕЦЫ

Забудьте про макияж и каблуки. Устройте уютные посиделки с чаем и сладостями. В тишине вы услышите главное – как бьются в унисон два любящих сердца.

РАК

Ваши чувства сейчас особенно уязвимы. Берегите их от чужого влияния – более сильные эмоции могут затмить то нежное и важное, что есть между вами.

ЛЕВ

Планируйте свидание с учётом капризов природы. Хорошая новость: ваша половинка сегодня будет вести себя идеально.

ДЕВА

Проявите нежность к партнёру. Даже если сегодня он не похож на идеал, поблагодарите его за счастливые моменты. И лучше делом, а не словами.

ВЕСЫ

Личная жизнь или работа? Сегодня придётся выбирать. Если партнёр начнёт ревновать к работе – задумайтесь, те ли это отношения.

СКОРПИОН

Вашей половинке сегодня нужна особая забота. Придётся побыть не только партнёром, но и заботливым родителем. Справитесь?

СТРЕЛЕЦ

Готовьтесь к странностям в отношениях. То, что произойдёт сегодня, не поддаётся никакой логике. Придётся действовать интуитивно.

КОЗЕРОГ

Самое время заняться ремонтом. Краска, лак, грязная работа – всё пойдёт как по маслу. К тому же, строительные ароматы сегодня вас не побеспокоят.

ВОДОЛЕЙ

Отличный день для решительных шагов в личной жизни. Начать новые отношения или закончить старые – решать вам, независимо от мнения партнёра.

РЫБЫ

Ни дождь, ни солнце не помешают вашему счастью. Любовь согревает вас, а если её пока нет – на пороге удивительные перемены.

Автор: Семен Подгорный