Гороскоп на сегодня, 15 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:04, 14 янв 2025

День выдастся непростой - ждите сюрпризов и держите себя в руках. Звёзды советуют не распыляться и заняться рабочими вопросами. Хорошая новость: возможны денежные поступления. А вот отношения с близкими лучше не выяснять - только хуже сделаете.

🔥 ОВЕН

Утро - не ваше время. Сидите тихо и не дёргайтесь до обеда. Особенно с новыми знакомствами - сегодня ваш радар на подозрительных личностей даёт сбой.

♉️ ТЕЛЕЦ

День потерь и находок. Главное - ищите новых партнёров. Особенно удачно пройдут переговоры с иностранцами.

👥 БЛИЗНЕЦЫ

Лёгких путей не будет. Придётся попотеть для результата. С недвижимостью сегодня не связывайтесь - не время.

🦀 РАК

Ваш день - это тишина и покой. Самое время помириться с теми, кого обидели. Используйте день для работы над ошибками.

🦁 ЛЕВ

На работе - как на галерах. Даже простые задачи потребуют титанических усилий. Старые обиды могут всплыть с новой силой.

👩 ДЕВА

День не для подвигов. С коллегами и начальством возможны терки. Следите за языком - одна шутка может дорого обойтись.

⚖️ ВЕСЫ

Ваш звёздный час. Интуиция на максимуме - слушайте свой внутренний голос. Можно менять работу и начинать новые проекты.

🦂 СКОРПИОН

Всё в ваших руках. Собранность и дисциплина - ключ к успеху. Разгильдяйство сегодня дорого обойдётся.

🏹 СТРЕЛЕЦ

До обеда - полный швах. Придётся разгребать не только свои, но и чужие проблемы. И ещё спасибо не скажут.

🐐 КОЗЕРОГ

Стойте на своём - сегодня это сработает. На работе будет жарко, но правда на вашей стороне.

🌊 ВОДОЛЕЙ

С утра - дурдом. Куча мелочовки, которой заниматься не хочется. Мечтаете о тишине, но это пока не светит.

🐟 РЫБЫ

Ваш конёк - здравая оценка своих сил. Не стесняйтесь просить помощи - сегодня это работает. Отличный день для смены работы.

Автор: Семен Подгорный