Любовный гороскоп на сегодня, 17 января 2025 года по знакам зодиака

22:34, 16 янв 2025

Астрологи предупреждают: у Дев возможны бытовые проблемы, а Скорпионам советуют временно отключить телефон от назойливых родственников.

Овен готовится к серьезному шагу. Звезды намекают: пришло время открыть любимому человеку что-то сокровенное. Только важно все хорошенько обдумать – момент действительно ответственный.

Тельцу сегодня придет озарение в личной жизни. Однако астрологи советуют не торопиться с выводами – завтра ситуация может выглядеть совершенно иначе.

У Близнецов день познания нового. Партнер попытается показать им мир под другим углом. Если получится отбросить упрямство – их ждут приятные сюрпризы.

Ракам напоминают о личных границах. Не стоит пытаться переделать партнера под себя или навязывать свои правила – это может привести к конфликту.

Львам стоит держаться подальше от раздраженного партнера. День будет эмоционально напряженным, поэтому лучше избегать острых тем и рискованных шуток.

Девам сегодня не до скуки – их ждет настоящий хаос. Стоит проверить краны и трубы, присмотреть за детьми и питомцами. Книжные полки тоже могут преподнести сюрприз.

Весам пора отойти от шаблонов. Необязательно дарить классические розы – иногда простые ромашки радуют больше. И комфортная одежда может быть уместнее строгого дресс-кода.

Скорпионам сегодня не дадут работать. Родственники будут постоянно звонить и отвлекать, поэтому есть смысл временно отключить входящие от членов семьи.

Стрельцов ждет день, полный сюрпризов. Партнер устроит такую насыщенную программу, что останется только смириться и получать удовольствие от происходящего.

Козерогам стоит быть на связи 24/7. Любимому человеку может потребоваться срочная помощь в любой момент, поэтому держите телефон и компьютер включенными.

У Водолеев проснется чувство юмора с перчинкой. Если у партнера есть чувство юмора – день пройдет весело. Если нет – придется нелегко обоим.

Рыбы будут сомневаться в совместимости с партнером. Но звезды советуют: если вам хорошо вместе – не стоит искать теоретические обоснования различий.

Автор: Семен Подгорный