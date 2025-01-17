Гороскоп на сегодня, 18 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:25, 17 янв 2025

Астрологи сообщают: настал идеальный момент для серьёзных перемен. Сегодня удастся без особых трудностей избавиться от всего устаревшего и ненужного. Многие почувствуют прилив решительности и готовность к действиям, даже если путь окажется непростым.

Эксперты рекомендуют прислушиваться к собственным желаниям, а не только выполнять чужие ожидания. Однако после обеда стоит снизить активность — возможны головные боли и проблемы со сном.

Овен

Важно определиться с приоритетами. Спонтанные решения могут увести в сторону от истинного пути к счастью. Окружающие дают дельные советы, но Овны предпочитают их игнорировать.

Телец

Нетерпеливость может сыграть злую шутку. Лучшая стратегия — переждать и дождаться подходящего момента. Однако представители знака рвутся в бой, несмотря на очевидные риски.

Близнецы

День полон событий и энергии. Занятие любимым делом приносит удовлетворение и признание. Творческая реализация привлекает новых поклонников.

Рак

Мелкие неприятности вызывают чрезмерное беспокойство. Незначительные события воспринимаются слишком остро. Астрологи предупреждают: алкоголь не поможет справиться с переживаниями.

Лев

Утро и день особенно удачны для смелых начинаний. Успех придёт даже при минимальных усилиях. Главное — проявить хотя бы видимость активности.

Дева

Напряжённый, но продуктивный день. Предстоят важные встречи с единомышленниками. Чувство юмора поможет найти выход из сложных ситуаций и обрести новых союзников. Рекомендуется сохранять сдержанность.

Весы

Трудности только разжигают энтузиазм. День обещает быть плодотворным. Деловое чутьё помогает безошибочно определять перспективные проекты.

Скорпион

Сосредоточенность на материальных вопросах может помешать карьерному росту. Для увеличения доходов придётся проявить больше гибкости и трудолюбия.

Стрелец

Спокойствие и рассудительность помогают правильно оценивать ситуацию. Окружающие тянутся за поддержкой и советами. Важно не увлечься ролью наставника.

Козерог

Предстоит напряжённый рабочий день. Умение расставлять приоритеты и многозадачность помогут справиться с делами. Прямолинейность принесёт успех в переговорах.

Водолей

Сложный день с множеством задач. Возможны конфликты с родственниками по финансовым вопросам и планам на будущее. Старшее поколение может восприниматься излишне критично.

Рыбы

Избыток энергии может привести к конфликтам. Причина возможных проблем — завышенные требования к себе и окружающим. Рекомендуется направить активность в мирное русло.

Автор: Семен Подгорный