Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2025 года по знакам зодиака

22:11, 18 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Сложный день намечается у Овнов и Раков - эмоции будут зашкаливать. Первым захочется поплакаться в жилетку, вторые просто выдохнутся к вечеру.

Тельцам и Весам стоит держать ухо востро - есть риск попасть в любовный треугольник. Причём Весам особенно: познакомите вторую половинку с друзьями - рискуете остаться у разбитого корыта.

Близнецы сегодня в ударе - самое время начать охоту за чьим-то сердцем. Стрельцы тоже будут неотразимы, но их обаяние может сыграть злую шутку.

Львы весь день проходят с кислой миной - как ни пытайтесь это скрыть, окружающие всё равно заметят. А вот Девам звёзды советуют врубить любимый плейлист - музыка станет ключом к успеху.

Скорпионы сегодня настроены на словесные баталии - но толку от этого ноль. Зато Водолеям лучше держать язык за зубами, особенно когда речь зайдёт о деньгах.

Козерогам - внимание! Держите свои вещи при себе и проверьте ключи от квартиры. День чреват потерями.

Рыбам повезло больше всех - вечер обещает быть романтичным. Звёзды намекают на спонтанную прогулку с любимым человеком.

Автор: Семен Подгорный