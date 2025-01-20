Гороскоп на сегодня, 21 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:24, 20 янв 2025

День обещает быть непростым для тех, кто планировал горы свернуть. Наши астрологи рекомендуют взять паузу и не браться за серьёзные дела — результат может не оправдать ожиданий.

Овен

Женщины сегодня ваши главные союзники. Помощь и советы будут сыпаться как из рога изобилия. С мужчинами сложнее, но конфликтов удастся избежать.

Телец

День испытаний на прочность. Начальство подкинет сверхурочной работы, но унынию не поддавайтесь — справитесь со всем.

Близнецы

Даже если будете витать в облаках — звёзды подстрахуют. Начальство на вашей стороне, критики превратятся в союзников.

Рак

Держите эмоции под контролем. День проверяет на способность не переборщить во всём.

Лев

Хватайте удачу за хвост — шансов будет много, но думать долго нельзя. Ждите интересных деловых предложений.

Дева

Рабочий день будет продуктивным, если действовать самостоятельно. Решения придётся принимать без подсказок.

Весы

Ваш день для прорыва. Нестандартный подход и сильная интуиция приведут к быстрым победам.

Скорпион

Включайте креатив на полную. Отличное время для новых проектов и планирования.

Стрелец

День не для серьёзных решений. Что кажется золотым сегодня, завтра может потускнеть.

Козерог

Утро — не ваше время, все важные встречи переносите на вечер. День набирает обороты постепенно.

Водолей

Звёзды дают зелёный свет переговорам. Ваши аргументы будут железными, а идеи — гениальными.

Рыбы

День склоняет к прокрастинации. Не поддавайтесь искушению пустить всё на самотёк — активные действия принесут успех.

Автор: Семен Подгорный