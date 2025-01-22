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Гороскоп на сегодня, 23 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:20, 22 янв 2025

Сегодняшний день потреплет нервы любителям халявы. Придётся пахать самим — никто не поможет. Зато с деньгами полный порядок: даже отпетые транжиры начнут считать копейки.

ОВНЫ
С утра туго — лень матушка накроет. Всех подозреваете во всех грехах, хотя люди реально хотят помочь. Включите голову.

ТЕЛЬЦЫ
Ваш день. Новые места, новые лица — всё в кайф. От желающих познакомиться отбоя нет. Светитесь как новенький пятак.

БЛИЗНЕЦЫ
Старые враги повылазят, но вы не ведитесь. Хейтеров больше обычного, но вам все равно — только пользу извлекаете. Вечером внезапная движуха с поездкой.

РАКИ
Тащите чужой воз, а он всё тяжелее. Бывшие "лучшие друзья" показали истинное лицо. Классика!

ЛЬВЫ
Огонь день для бизнеса. Даже хейтеры переобуваются на ходу и становятся фанатами. Контракты подписывайте смело — вы рулите.

ДЕВЫ
До обеда рубите бабло. Все сделки — в плюс. Новые связи с випами. Бюрократию можно победить.

ВЕСЫ
Хорош витать в облаках! Само собой ничего не рассосётся. Бумажками не занимайтесь — накосячите.

СКОРПИОНЫ
Днище полное. Проблемы сыплются как из рога изобилия. Настроение скачет, все бесят. Держитесь!

СТРЕЛЬЦЫ
Скукота, но это не повод киснуть. Хотите движа — создайте его сами. Любые идеи зайдут на ура.

КОЗЕРОГИ
Не долбитесь в закрытую дверь — обойдите здание. У кого есть план Б — красавчики.

ВОДОЛЕИ
Утром держите себя в руках, а то наговорите такого... Лучше уйдите в работу и не общайтесь ни с кем.

РЫБЫ
Треш и угар. Планы летят в тартарары, вопросы сыплются один противнее другого. С боссом лучше не пересекаться.

Любовный гороскоп на сегодня, 23 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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