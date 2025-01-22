Любовный гороскоп на сегодня, 23 января 2025 года по знакам зодиака

21:23, 22 янв 2025

День будет богат на любовные переживания.

ОВЕН: Ностальгия накроет с головой. Звезды советуют устроить вечер воспоминаний с половинкой. Достаньте старые фотки, вспомните первый поцелуй. Может, искра проскочит?

ТЕЛЕЦ: Креатив прёт, а возможностей ноль. Начальник злой, времени нет, партнёр не в духе. Но не сдавайтесь — завтра может повезти больше.

БЛИЗНЕЦЫ: Сегодня решающий день для отношений. Не нарывайтесь на ссоры и держите язык за зубами. Любой конфликт может стать последним.

РАК: Ваша половинка сегодня тупит как не в себя. Главное — не психануть и не устроить скандал. Может, это вы что-то не так объясняете?

ЛЕВ: Кто-то втихаря планировал на вас жениться/выйти замуж. Планы наполеоновские, но шанс есть. Решать вам.

ДЕВА: Партнёр решил посмотреть на вас без розовых очков. Приготовьтесь к честному разговору — могут всплыть неприятные сюрпризы.

ВЕСЫ: Придется развлекать родню второй половинки. Напрягает, но деваться некуда. Включите режим идеальной хозяйки/хозяина.

СКОРПИОН: Обратите внимание на тайного воздыхателя. Звезды намекают: может получиться что-то серьезное.

СТРЕЛЕЦ: Ваша поддержка сегодня на вес золота. Будьте рядом, даже если просто морально.

КОЗЕРОГ: Партнёр ударился в философию, а вы не въезжаете. Просто кивайте и делайте умное лицо.

ВОДОЛЕЙ: Покажите партнёру, что вы — его каменная стена. Желательно не только показать, но и быть ею.

РЫБЫ: День рефлексии и легкой грусти о несбывшемся. Но не кисните — у вас и так всё неплохо.

Автор: Семен Подгорный