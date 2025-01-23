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Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года по знакам зодиака

23:01, 23 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Овен сегодня на распутье. Чувства к партнёру уже не те? Звёзды предупреждают: не рубите с плеча. Последствия могут быть серьёзными.

Лев сегодня в особом настроении — колючем и ехидном. Если у вашей половинки нет чувства юмора, день будет непростым. Может, стоит задуматься — тот ли человек рядом?

Стрелец, готовьтесь к серьёзному разговору с любимым. Отложить не получится — важные вопросы требуют решения уже на этой неделе.

Тельцы, сегодня ваши попытки достучаться до партнёра будут тщетными. Что бы вы ни говорили — в ответ только формальные кивки.

Дева самое время устроить сюрприз для любимого человека. Но подойдите к подготовке основательно!

Козерог, ваша задача — показать партнёру его значимость. Иначе рискуете столкнуться с депрессивным состоянием любимого.

Близнецы столкнутся с забытым чувством ревности. Неприятно, но иногда такая встряска необходима для освежения отношений.

Весы будут приятно удивлены спонтанными поступками партнёра. Наслаждайтесь гармонией в отношениях!

Водолей, постарайтесь быть понятнее для партнёра. Ваши действия сегодня могут вызвать у него замешательство.

Рак, любовь партнёра сегодня — ваш главный оберег. Но не злоупотребляйте этой защитой.

Скорпион, готовьтесь к непростому, но необходимому разговору. Запаситесь терпением — это поможет прийти к важным решениям.

Рыбы, сегодня вместе с партнёром придётся решать чужие проблемы. Звёзды советуют запастись терпением и мудростью.

Гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года, для всех знаков зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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