Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года по знакам зодиака
23:01, 23 янв 2025
Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2025 года, для всех знаков зодиака
Овен сегодня на распутье. Чувства к партнёру уже не те? Звёзды предупреждают: не рубите с плеча. Последствия могут быть серьёзными.
Лев сегодня в особом настроении — колючем и ехидном. Если у вашей половинки нет чувства юмора, день будет непростым. Может, стоит задуматься — тот ли человек рядом?
Стрелец, готовьтесь к серьёзному разговору с любимым. Отложить не получится — важные вопросы требуют решения уже на этой неделе.
Тельцы, сегодня ваши попытки достучаться до партнёра будут тщетными. Что бы вы ни говорили — в ответ только формальные кивки.
Дева самое время устроить сюрприз для любимого человека. Но подойдите к подготовке основательно!
Козерог, ваша задача — показать партнёру его значимость. Иначе рискуете столкнуться с депрессивным состоянием любимого.
Близнецы столкнутся с забытым чувством ревности. Неприятно, но иногда такая встряска необходима для освежения отношений.
Весы будут приятно удивлены спонтанными поступками партнёра. Наслаждайтесь гармонией в отношениях!
Водолей, постарайтесь быть понятнее для партнёра. Ваши действия сегодня могут вызвать у него замешательство.
Рак, любовь партнёра сегодня — ваш главный оберег. Но не злоупотребляйте этой защитой.
Скорпион, готовьтесь к непростому, но необходимому разговору. Запаситесь терпением — это поможет прийти к важным решениям.
Рыбы, сегодня вместе с партнёром придётся решать чужие проблемы. Звёзды советуют запастись терпением и мудростью.