Любовный гороскоп на сегодня, 25 января 2025 года по знакам зодиака
21:59, 24 янв 2025
Одному знаку зодиака сегодня признаются в любви, а другому придется выяснять отношения.
Овен сегодня купается в любовной удаче, но астрологи предупреждают: не стоит слишком расслабляться. Помните про закон бумеранга - чем выше взлетаешь, тем больнее падать.
Лев может радоваться - вторая половинка станет настоящим источником света и поддержки. День идеален для новых начинаний - с такой поддержкой все по плечу.
Стрелец рискует перегнуть палку с требованиями к партнеру. Звезды советуют умерить пыл, иначе любимому человеку станет некомфортно.
Телец устал от постоянного контроля со стороны партнера. Пора набраться смелости и отстоять свое право на самостоятельные решения.
Дева проведет день в игривом настроении. Партнер подхватит волну позитива - ожидается много веселья и детского озорства.
Козерог жаждет подтверждения чувств от партнера. Если не получит желаемого - готовьтесь к буре эмоций.
Близнецы готовятся сделать шокирующее признание партнеру. Реакция второй половинки станет лакмусовой бумажкой отношений.
Весы столкнутся с разницей темпераментов: партнер рвется вперед, а вам придется быть тормозом. Возможно, это к лучшему?
Водолей погрязнет в делах и обязанностях. Личная жизнь сегодня - дополнительная нагрузка, но завтра все наладится.
Рак слишком растворился в партнере. Звезды советуют вспомнить о собственных желаниях и немного побыть эгоистом.
Скорпион рискует втянуться в серьезный спор с партнером из-за разницы во взглядах. Проявите мудрость, чтобы избежать конфликта.
Рыбы получат неожиданное признание в любви от друга. Придется деликатно отказать, чтобы сохранить дружбу.