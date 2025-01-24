Любовный гороскоп на сегодня, 25 января 2025 года по знакам зодиака

21:59, 24 янв 2025

Одному знаку зодиака сегодня признаются в любви, а другому придется выяснять отношения.

Овен сегодня купается в любовной удаче, но астрологи предупреждают: не стоит слишком расслабляться. Помните про закон бумеранга - чем выше взлетаешь, тем больнее падать.

Лев может радоваться - вторая половинка станет настоящим источником света и поддержки. День идеален для новых начинаний - с такой поддержкой все по плечу.

Стрелец рискует перегнуть палку с требованиями к партнеру. Звезды советуют умерить пыл, иначе любимому человеку станет некомфортно.

Телец устал от постоянного контроля со стороны партнера. Пора набраться смелости и отстоять свое право на самостоятельные решения.

Дева проведет день в игривом настроении. Партнер подхватит волну позитива - ожидается много веселья и детского озорства.

Козерог жаждет подтверждения чувств от партнера. Если не получит желаемого - готовьтесь к буре эмоций.

Близнецы готовятся сделать шокирующее признание партнеру. Реакция второй половинки станет лакмусовой бумажкой отношений.

Весы столкнутся с разницей темпераментов: партнер рвется вперед, а вам придется быть тормозом. Возможно, это к лучшему?

Водолей погрязнет в делах и обязанностях. Личная жизнь сегодня - дополнительная нагрузка, но завтра все наладится.

Рак слишком растворился в партнере. Звезды советуют вспомнить о собственных желаниях и немного побыть эгоистом.

Скорпион рискует втянуться в серьезный спор с партнером из-за разницы во взглядах. Проявите мудрость, чтобы избежать конфликта.

Рыбы получат неожиданное признание в любви от друга. Придется деликатно отказать, чтобы сохранить дружбу.

Автор: Семен Подгорный