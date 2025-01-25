Гороскоп на сегодня, 26 января 2025 года, для всех знаков зодиака

22:06, 25 янв 2025

День потребует от большинства знаков зодиака решительности и доверия своей интуиции. Астрологи советуют не зацикливаться на мелочах и смело двигаться к намеченным целям. Особенно благоприятное время для тех, кто готов пойти на обдуманный риск.

Овен столкнется с необходимостью поиска важных ответов. Возможны изменения в деловых отношениях и переоценка старых знакомств.

Тельцу придется преодолеть ряд мелких трудностей. Особого внимания потребуют отношения с женщинами старшего возраста.

Близнецам предстоит принимать важные решения в условиях ограниченного времени. День благоприятен для финансовых операций.

Рак может совершить поступки, способные изменить жизнь. Несмотря на некоторую импульсивность, получится найти поддержку единомышленников.

Лев встретит исключительно удачный день для бизнеса и крупных приобретений. Рекомендуется делать подарки близким.

Дева столкнется с необходимостью выполнения рутинной работы. Важно поддерживать коммуникацию с коллегами.

Весы проявят креативность в решении проблем. День подходит для профессиональных экспериментов.

Скорпиону рекомендуется временно оставаться в тени, несмотря на желание привлечь внимание.

Стрелец получит пользу от советов старших родственников и друзей. Удастся успешно противостоять недоброжелателям.

Козерог встретит один из самых сложных дней недели, но поддержка близкого человека поможет преодолеть трудности.

Водолей столкнется с необходимостью корректировать планы, но высокий творческий потенциал поможет найти выход.

Рыбы проведут день, полный сюрпризов. Ключом к успеху станет сохранение спокойствия и способность быстро переключаться между задачами.

Автор: Семен Подгорный