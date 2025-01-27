Любовный гороскоп на сегодня, 28 января 2025 года по знакам зодиака

22:34, 27 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 28 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Овны сегодня в режиме "всех ненавижу". Только вторая половинка сможет потушить этот пожар. Родственники, держитесь подальше!

Тельцы, чилльте! Ваше "я всё решил" сегодня может выйти боком. Не играйте в Бога судьбы - ни своей, ни партнёра.

Близнецам можно всё! Валяйте дурака, ешьте мороженое, катайтесь на каруселях. Только целуйтесь по-взрослому - тут без компромиссов.

У Раков полный треш: брак трещит, хомяк кусается. Звёзды говорят: "Новая причёска и работа fix'нут ситуацию".

Львы сегодня упрямее осла. Даже если неправы - будут стоять на своём до последнего. Партнёру остаётся только ждать завтра.

Девы - ходячая бомба раздражения. Партнёру придётся включить дзен-режим на полную.

Весы в шоке от запросов партнёра. Пора объяснить, что вы не Цукерберг и не печатаете деньги в подвале.

Скорпионам пора залезть в голову партнёра: читайте его книги, слушайте его музыку. Если он сделает то же самое - это джекпот!

Стрельцы в тумане насчёт будущего. Звёзды советуют: не парьтесь, живите сегодняшним днём.

Козероги поймут, что зря психовали последний месяц. Всё не так плохо, как казалось.

Водолеям нужно снять груз с плеч партнёра. Даже если будет сопротивляться - настаивайте.

Рыбам пора определиться со статусом отношений. Называйте вещи своими именами и действуйте соответственно.

Автор: Семен Подгорный