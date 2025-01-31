Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2025 года по знакам зодиака

23:27, 31 янв 2025

Астрологи рассказали, какие сюрпризы ждут знаки зодиака в личной жизни

Для Овнов наступает время прощания с важным этапом в личной жизни. Астрологи советуют не держаться за прошлое, поскольку впереди ждут новые увлекательные события.

Львам предстоит непростой разговор с партнером. Звезды рекомендуют не отказываться от попыток объяснить свою позицию, даже если кажется, что вторая половина не готова к диалогу.

Стрельцам стоит быть осторожнее с служебными романами. Возможно повышенное внимание со стороны начальства, однако следует тщательно взвесить все риски служебных отношений.

Тельцам придется положиться на интуицию в отношениях с партнером. День может принести неожиданные поступки со стороны второй половины, требующие взвешенной реакции.

Девы получат возможность поддержать любимого человека. Астрологи рекомендуют не скупиться на комплименты и активно бороться с комплексами партнера.

Козерогам советуют сохранять существующие традиции в отношениях, несмотря на желание что-то изменить. Можно планировать обновления, но не сегодня.

Близнецам предстоит справиться с ревностью друга к их романтическим отношениям. Потребуется деликатное решение неожиданно возникшей проблемы.

Весам друзья могут создать сложности в личной жизни, но это сделает отношения интереснее и разнообразнее.

Водолеи почувствуют обостренное желание защитить партнера от всех проблем. Звезды советуют проявлять заботу деликатно.

Ракам рекомендуется не торопить события и уважать личные границы партнера. Скорпионам звезды прогнозируют спонтанный вечер с неожиданным финалом. Рыбам придется объяснять свое поведение партнеру, который попытается разложить все по полочкам.

Автор: Семен Подгорный