В Башкирии пенсионер заснул с сигаретой и сгорел в бревенчатом доме
11:55, 02 фев 2025
Утром 2 февраля в деревне Фрунзе Туймазинского района Башкирии произошел смертельный пожар в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Огонь разбушевался в бревенчатом доме на улице Школьной. Местные жители, заметив дым, сразу вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные расчеты бросились в бой со стихией.
Несмотря на оперативную работу огнеборцев, трагедии избежать не удалось. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 61-летнего хозяина. Пламя успело охватить 24 квадратных метра жилища.
Сейчас на пепелище работают следователи и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить, что привело к трагедии: неосторожное обращение с огнем, проблемы с проводкой или что-то еще.
Подробности выясняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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