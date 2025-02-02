В Башкирии пенсионер заснул с сигаретой и сгорел в бревенчатом доме

11:55, 02 фев 2025

Утром 2 февраля в деревне Фрунзе Туймазинского района Башкирии произошел смертельный пожар в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Огонь разбушевался в бревенчатом доме на улице Школьной. Местные жители, заметив дым, сразу вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные расчеты бросились в бой со стихией.

Несмотря на оперативную работу огнеборцев, трагедии избежать не удалось. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 61-летнего хозяина. Пламя успело охватить 24 квадратных метра жилища.

Сейчас на пепелище работают следователи и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить, что привело к трагедии: неосторожное обращение с огнем, проблемы с проводкой или что-то еще.

Подробности выясняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ