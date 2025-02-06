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Кого удача обожает больше всего? Астрологи назвали три знака Зодиака

Кого удача обожает больше всего? Астрологи назвали три знака Зодиака

20:13, 06 фев 2025

Астрологи определили самых бесстрашных представителей зодиакального круга. В лидеры вышли Овны, Стрельцы и Львы.

Овны — признанные храбрецы зодиака. Эти люди готовы вступить в противостояние, даже если шансы не в их пользу. Правда, порой действуют необдуманно — сперва совершают поступок, затем размышляют о последствиях. Но если нужен надёжный спутник в рискованном предприятии — это идеальный выбор. С ранних лет их отличает стремление к подвигам и непоколебимая решительность в достижении целей.

Второе место занимают Стрельцы, для которых понятие страха просто не существует. Именно они становятся первопроходцами в сложных начинаниях и проявляют исключительную стойкость в критических ситуациях. Неслучайно среди них множество известных артистов и государственных деятелей — они прирождённые лидеры, способные увлечь за собой последователей.

Завершают тройку Львы — истинные мастера обдуманного риска. В отличие от импульсивных Овнов, они тщательно оценивают ситуацию, но приняв решение, действуют решительно. Их невозможно запугать ни экономическими трудностями, ни противостоянием с оппонентами. Они готовы отстаивать справедливость до конца, подобно благородным воинам прошлого, только в современных реалиях.

Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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