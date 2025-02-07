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Гороскоп на субботу, 8 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Овнам — новые идеи, Тельцам — спокойствие, Близнецам — важные разговоры

Гороскоп на субботу, 8 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Овнам — новые идеи, Тельцам — спокойствие, Близнецам — важные разговоры

15:18, 07 фев 2025

День обещает быть интересным для всех знаков зодиака. Главное — помнить, что звёзды звёздами, а здравый смысл никто не отменял. И да, если вы вдруг встретите знакомого Скорпиона — просто улыбнитесь и идите дальше. Сегодня им лучше не попадаться под горячую руку.

Овны сегодня короли идей. Если у вас есть друг-Овен, не удивляйтесь, если он внезапно позвонит в 3 часа ночи с гениальным стартапом. День идеален для запуска всего нового — от бизнеса до курсов по вязанию.

Тельцы наконец-то получат свой чилл. День идеален для того, чтобы закрыться дома с пледом, какао и любимыми людьми. Netflix and chill — ваша программа максимум.

Близнецы, держите телефон заряженным. Сегодня вас может настигнуть важный звонок или сообщение, способное перевернуть жизнь.

Раки сегодня особенно нуждаются в обнимашках. Если вы знаете Рака — обнимите его. Если вы Рак — обнимите всех, кого можно. День идеален для семейных посиделок и душевных разговоров.

Львам придётся попотеть. Звёзды подкинут парочку квестов, но ничего такого, с чем бы не справился царь зверей. Главное — не рычать на окружающих.

Девы сегодня в своей стихии — наводят порядок везде, где только можно. Если увидите Деву с шваброй и списком дел — не пугайтесь, это нормально. День идеален для разгребания завалов как в шкафу, так и в голове.

Весы расцветают как подснежники в феврале. Творческий подъём, приятные встречи, возможно даже неожиданный доход — всё это может случиться именно сегодня.

Скорпионы. Ребята, держитесь! День будет эмоционально насыщенным. Лучше провести его в одиночестве, занимаясь чем-то успокаивающим. Медитация, йога или просто просмотр котиков в интернете — выбор за вами.

Стрельцы сегодня как энерджайзер — заряжены и готовы свернуть горы. Самое время записаться в спортзал или начать бегать по утрам. Или хотя бы дойти до холодильника и обратно — тоже считается.

Козероги столкнутся с сюрпризами. Возможно, ваш автобус поедет по другому маршруту или кофемашина в офисе внезапно заговорит. Главное — сохранять спокойствие и помнить, что это всё временно.

Водолеи сегодня главные по тусовкам. Если вас пригласят на вечеринку — соглашайтесь. Если не пригласят — организуйте свою. День идеален для нетворкинга и новых знакомств.

Рыбы уплывают в себя. День подходит для медитации и самокопания. Можно даже начать вести дневник или записаться к психологу — звёзды одобряют.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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