Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2025 года, для всех знаков зодиака

21:33, 11 фев 2025

По расположению планет, 12 февраля особенно благоприятен для совместной деятельности и реализации коллективных проектов. Астрологическая обстановка способствует примирению и достижению договоренностей. Благоприятное время для оформления документов и существенных приобретений. К вечеру рекомендуется снизить активность и отдохнуть.

ОВЕН

Утро принесет обостренное чувство собственного превосходства. К полудню ваша уверенность в себе может стать утомительной для окружающих. Рекомендация астрологов: проявляйте скромность, чтобы сохранить хорошие отношения с близкими.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный день для решения сложных задач. Интуиция позволяет безошибочно определять намерения собеседников и находить выгодные решения. Используйте свои дипломатические способности — обстоятельства на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ

Готовьтесь к преодолению препятствий. День предложит непростые ситуации, требующие самостоятельных решений. Не рассчитывайте на чужие рекомендации — они могут оказаться ошибочными.

РАК

Непростой день. Эмоциональный фон неблагоприятен, что может привести к повышенной чувствительности. Даже самые уравновешенные представители знака рискуют невольно задеть чувства близких. Вероятно временное уединение.

ЛЕВ

Расположение планет обещает значительные достижения, но потребуется решительность. Действуйте обдуманно, не рискуя важным. Сохраняйте конфиденциальность своих намерений — успех зависит от осмотрительности.

ДЕВА

Прекрасный день для расширения круга знакомств. Посещение общественных мероприятий, профессиональных встреч и романтических свиданий принесет положительные результаты. Встречи подарят ценные знания и перспективные контакты. После полудня воздержитесь от активных дискуссий.

ВЕСЫ

Сосредоточьтесь на текущих проектах, отложив новые инициативы. Возможны разногласия с руководством. Даже одержав верх в дискуссии, помните о долгосрочных последствиях.

СКОРПИОН

День менее благоприятен для практических дел, но идеален для переговоров. Особенно успешны будут представители творческих профессий и арт-индустрии. Ожидается заключение выгодных соглашений.

СТРЕЛЕЦ

Окружающие могут не разделять ваши идеи? Действуйте самостоятельно. Первые успехи привлекут единомышленников. Не ограничивайте свое воображение — самые смелые замыслы имеют шанс на воплощение.

КОЗЕРОГ

При наличии поддержки, ключевые решения придется принимать самостоятельно. Опирайтесь на свой опыт и рациональный подход — это ваши главные преимущества.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный период для коммуникации. Случайные встречи могут открыть новые перспективы. Используйте все возможности — обстоятельства способствуют значительным достижениям.

РЫБЫ

Размеренный день для духовного обогащения. Благоприятное время для посещения культурных мероприятий. Творческий потенциал достигает пика — фиксируйте все идеи, от небольших проектов до масштабных замыслов.

Автор: Семен Подгорный