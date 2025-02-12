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Эти три знака зодиака приносят счастье всем вокруг: Проверьте, есть ли такие люди рядом с вами

Эти три знака зодиака приносят счастье всем вокруг: Проверьте, есть ли такие люди рядом с вами

22:53, 12 фев 2025

Астрологи выделили тройку знаков зодиака, которые считаются настоящими талисманами удачи и притягивают успех не только в свою жизнь, но и в жизнь окружающих их людей.

Оказалось, что некоторые люди не просто так ходят с широкой улыбкой и полными карманами — им реально везет по жизни. И дело не в папиных деньгах или связях. Всё гораздо интереснее: астрологи уверены, что эти счастливчики родились под особыми звёздами.

Первое место в рейтинге везунчиков занимает Стрелец. Этот знак — как ходячий счастливый билет. Всё благодаря Юпитеру, который у астрологов считается главным благодетелем зодиака. Стрельцы не волнуются по мелочам и идут напролом к своим целям. И знаете что? Работает! Они как будто заражают своим позитивом всех вокруг — и друзья, и родные начинают ловить волну успеха.

На втором месте — Лев, и тут без сюрпризов. Этот знак под управлением Солнца светится как начищенный пятак. Львы — настоящие магниты для всего хорошего: деньги сами в карман прыгают, связи нужные появляются, будто по щелчку пальцев. А самое интересное — весь этот праздник жизни распространяется на их близких. Если у вас есть друг-Лев, считайте, что вам крупно повезло.

Замыкают тройку везунчиков Рыбы. Вот уж кто реально как будто в воду глядит! Этот знак — прямой провод с космосом, не иначе. Рыбы каким-то шестым чувством чувствуют, где золотая жила, и умудряются всегда оказываться в нужном месте в нужное время. И что особенно ценно — они не жадничают, делятся своей удачей с близкими.

Любовь, деньги и успех: астрологи назвали пятёрку главных счастливчиков грядущей весны-2025

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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