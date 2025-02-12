Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовь, деньги и успех: астрологи назвали пятёрку главных счастливчиков грядущей весны-2025

Любовь, деньги и успех: астрологи назвали пятёрку главных счастливчиков грядущей весны-2025

23:01, 12 фев 2025

Астрологи сообщают о мощнейшем звёздном выравнивании, которое случится весной 2025 года. Пять знаков зодиака окажутся под особым покровительством планет. Рассказываем, кому звёзды приготовили билет в первый класс жизни.

Главными героями космической лотереи станут Овны — прямо как в голливудском блокбастере, они ворвутся в весну на полном ходу. 8 апреля солнечное затмение устроит им персональный фестиваль возможностей. Марс и Юпитер будут толкать их вверх по карьерной лестнице, а кошелёк начнёт пухнуть быстрее, чем дрожжевое тесто.

Львы этой весной — как магнит для удачи. Венера превратит их в главных героев любой тусовки. Каждый их шаг будет золотым, особенно если решатся на авантюры. Май станет их звёздным часом — тут и слава постучится, и важные решения созреют как раз вовремя.

Стрельцы словят момент, когда мечты начинают сбываться. Их покровитель Юпитер раскрутит такую карусель возможностей, что голова закружится. Весна 2025-го для них — как большая красная кнопка перезапуска жизни. Нажал — и понеслась: путешествия, учёба, карьерные взлёты.

Тельцы внезапно окажутся в центре водоворота удачи. Весна прокачает их финансовую карму, а май станет месяцем денежного дождя. Юпитер будет работать их личным финансовым консультантом, подкидывая сочные сделки и карьерные лифты.

Рыбы получат VIP-пропуск в новую жизнь. Нептун и Сатурн, как два опытных наставника, возьмут их под крыло. Весна 2025-го принесёт им судьбоносные встречи, любовные истории из разряда "как в кино" и неожиданные карьерные повороты.

Но астрологи подчёркивают: звёзды — это не волшебная палочка, а скорее навигатор. Даже самый крутой гороскоп работает только для тех, кто не сидит сложа руки. Так что действуйте — космос любит смелых!

Эти три знака зодиака приносят счастье всем вокруг: Проверьте, есть ли такие люди рядом с вами

Читайте также:

Эти три знака зодиака приносят счастье всем вокруг: Проверьте, есть ли такие люди рядом с вами
Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
Читайте также

Редкий парад планет увидят жители Башкирии в январе
Общество в Башкирии
Редкий парад планет увидят жители Башкирии в январе
Зелёная Деревянная Змея менять своё решение не намерена: Астрологи перечислили знаки Зодиака, которых ждет успех и богатство в 2025 году
Гороскоп
Зелёная Деревянная Змея менять своё решение не намерена: Астрологи перечислили знаки Зодиака, которых ждет успех и богатство в 2025 году
Обомлеют от счастья: сама Судьба возьмет под покровительство эти 3 знака Зодиака с 21 августа — вот на кого указали звезды
Гороскоп
Обомлеют от счастья: сама Судьба возьмет под покровительство эти 3 знака Зодиака с 21 августа — вот на кого указали звезды
Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной
Гороскоп
Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok