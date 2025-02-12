Любовь, деньги и успех: астрологи назвали пятёрку главных счастливчиков грядущей весны-2025

23:01, 12 фев 2025

Астрологи сообщают о мощнейшем звёздном выравнивании, которое случится весной 2025 года. Пять знаков зодиака окажутся под особым покровительством планет. Рассказываем, кому звёзды приготовили билет в первый класс жизни.

Главными героями космической лотереи станут Овны — прямо как в голливудском блокбастере, они ворвутся в весну на полном ходу. 8 апреля солнечное затмение устроит им персональный фестиваль возможностей. Марс и Юпитер будут толкать их вверх по карьерной лестнице, а кошелёк начнёт пухнуть быстрее, чем дрожжевое тесто.

Львы этой весной — как магнит для удачи. Венера превратит их в главных героев любой тусовки. Каждый их шаг будет золотым, особенно если решатся на авантюры. Май станет их звёздным часом — тут и слава постучится, и важные решения созреют как раз вовремя.

Стрельцы словят момент, когда мечты начинают сбываться. Их покровитель Юпитер раскрутит такую карусель возможностей, что голова закружится. Весна 2025-го для них — как большая красная кнопка перезапуска жизни. Нажал — и понеслась: путешествия, учёба, карьерные взлёты.

Тельцы внезапно окажутся в центре водоворота удачи. Весна прокачает их финансовую карму, а май станет месяцем денежного дождя. Юпитер будет работать их личным финансовым консультантом, подкидывая сочные сделки и карьерные лифты.

Рыбы получат VIP-пропуск в новую жизнь. Нептун и Сатурн, как два опытных наставника, возьмут их под крыло. Весна 2025-го принесёт им судьбоносные встречи, любовные истории из разряда "как в кино" и неожиданные карьерные повороты.

Но астрологи подчёркивают: звёзды — это не волшебная палочка, а скорее навигатор. Даже самый крутой гороскоп работает только для тех, кто не сидит сложа руки. Так что действуйте — космос любит смелых!

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины