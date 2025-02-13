Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

С 14 февраля ретроградный Марс встряхнет жизнь сразу трех знаков зодиака: В делах сердечных - ураган, а в кошельке — долгожданное пополнение

С 14 февраля ретроградный Марс встряхнет жизнь сразу трех знаков зодиака: В делах сердечных - ураган, а в кошельке — долгожданное пополнение

21:55, 13 фев 2025

Астрологи предупреждают о серьезном влиянии ретроградного Марса на всех представителей зодиакального круга в феврале 2025 года. Особенно опасным станет период с 14 по 24 февраля.

В неблагоприятной зоне окажутся сразу три знака зодиака. Держитесь крепче — будет жарко!

По словам астрологов, первыми под удар попадут Тельцы. Их ждёт настоящий американский триллер и на работе, и дома. Напряжение будет нарастать как снежный ком. Но есть и хорошие новости — если не сорвётесь и удержите фокус на главном, в конце месяца кошелёк потяжелеет.

Стрельцам тоже не позавидуешь — их личная жизнь ожидает испытание. Зато деньги будут литься как из рога изобилия.

А вот Овнам — джекпот! Венера решила подкинуть им пару козырей в финансовых делах. Правда, в личной жизни будет штормить так, что мама не горюй. Начало месяца — полный мрак, зато потом прорвёт.

Астрологи советуют всем знакам притормозить с серьёзными решениями. Никаких переездов, крупных покупок и рискованных авантюр. Период травмоопасный, так что поберегите себя и свои нервы. Марс шутить не любит!

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым особенно повезет 14 февраля: Им обещают успех буквально во всех сферах жизни

Читайте также:

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым особенно повезет 14 февраля: Им обещают успех буквально во всех сферах жизни
Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
Читайте также

Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной
Гороскоп
Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной
Им улыбнется удача: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет настоящая полоса везения с 19 февраля
Гороскоп
Им улыбнется удача: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет настоящая полоса везения с 19 февраля
Водопад удачи: 3 знаков зодиака ждет благоприятный период
Гороскоп
Водопад удачи: 3 знаков зодиака ждет благоприятный период
Февраль станет золотым месяцем для этих 2 знаков зодиака: астрологи обещают большие деньги
Гороскоп
Февраль станет золотым месяцем для этих 2 знаков зодиака: астрологи обещают большие деньги


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok