С 14 февраля ретроградный Марс встряхнет жизнь сразу трех знаков зодиака: В делах сердечных - ураган, а в кошельке — долгожданное пополнение

21:55, 13 фев 2025

Астрологи предупреждают о серьезном влиянии ретроградного Марса на всех представителей зодиакального круга в феврале 2025 года. Особенно опасным станет период с 14 по 24 февраля.

В неблагоприятной зоне окажутся сразу три знака зодиака. Держитесь крепче — будет жарко!

По словам астрологов, первыми под удар попадут Тельцы. Их ждёт настоящий американский триллер и на работе, и дома. Напряжение будет нарастать как снежный ком. Но есть и хорошие новости — если не сорвётесь и удержите фокус на главном, в конце месяца кошелёк потяжелеет.

Стрельцам тоже не позавидуешь — их личная жизнь ожидает испытание. Зато деньги будут литься как из рога изобилия.

А вот Овнам — джекпот! Венера решила подкинуть им пару козырей в финансовых делах. Правда, в личной жизни будет штормить так, что мама не горюй. Начало месяца — полный мрак, зато потом прорвёт.

Астрологи советуют всем знакам притормозить с серьёзными решениями. Никаких переездов, крупных покупок и рискованных авантюр. Период травмоопасный, так что поберегите себя и свои нервы. Марс шутить не любит!

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины