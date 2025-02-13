Астрологи назвали два знака Зодиака, которым особенно повезет 14 февраля: Им обещают успех буквально во всех сферах жизни

22:00, 13 фев 2025

Астрологи предсказывают, что с середины февраля 2025 года двум знакам Зодиака выпадает счастливый билет. Овны и Раки становятся фаворитами Вселенной.

Овнам с 14 февраля можно закупаться лотерейными билетами — удача прёт со всех сторон. Звёзды выкатили красную дорожку для всех барашков, которые не боятся рисковать и верят в себя. На работе — зелёный свет любым проектам, в личной жизни — полный джекпот. Главное условие: верить в себя как в последнюю инстанцию и включать интуицию на полную.

Ракам тоже перепало от щедрот небесной канцелярии. С того же 14 числа они становятся везунчиками по всем фронтам — от любовных приключений до карьерных высот. Звёзды намекают: пора выползать из панциря и быть готовым к судьбоносным встречам. Они могут обернуться или большой любовью, или контрактом века.

Астрологи настаивают: обоим знакам нужно действовать на максималках. Никакого самокопания и страхов — только вперёд и с музыкой. Вселенная приготовила подарки, но получат их только те, кто не будет прятаться по углам. Время собирать космические плюшки начинается прямо сейчас.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины