Весна обещает начать с подарков: Астролог Тамара Глоба раскрыла, какие знаки Зодиака в марте 2025 года могут рассчитывать на грандиозную удачу

21:33, 15 фев 2025

Известный астролог Тамара Глоба представила развернутый прогноз на март 2025 года. По её словам, первый месяц весны ознаменует начало важных изменений для всего человечества.

Астрологическая картина указывает на глобальное обновление — с наступлением весны начнется новый астрологический период. Определяющее влияние окажут планеты Нептун и Юпитер, чье положение особенно отразится на созвездии Рыб.

Однако Глоба предупреждает об увеличении вероятности дорожных происшествий. Особое внимание стоит обратить на третью декаду марта — этот период может стать катализатором значимых мировых событий. Астролог отмечает, что предстоящие изменения затронут как межличностные отношения, так и политическую сферу, но трансформация будет постепенной.

Наиболее благоприятным март станет для представителей знака Рыб — им звезды обещают исключительные возможности. Все их стремления и масштабные планы получат благоприятные условия для осуществления. Глоба рекомендует Рыбам проявлять активность: развивать интеллектуальный потенциал и участвовать в общественной деятельности.

"Рыбам необходимо переосмыслить свое мировоззрение и осваивать новые знания. Их нынешние устремления могут определить дальнейшее развитие", — подчеркнула астролог.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Тамара Глоба