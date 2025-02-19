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Трем счастливым знакам Зодиака с 20 февраля 2025 года начнёт везти так, что их кошельки явно станут пухлее: денежная удача буквально постучится в двери

Трем счастливым знакам Зодиака с 20 февраля 2025 года начнёт везти так, что их кошельки явно станут пухлее: денежная удача буквально постучится в двери

21:42, 19 фев 2025

Астрологические прогнозы обещают значительный денежный приток для трёх знаков зодиака в последнюю неделю февраля 2025 года. Эксперты уверены: Близнецы, Девы и Козероги могут рассчитывать на существенное улучшение материального положения.

Первыми в список везучих попали Близнецы — их ждёт неожиданный финансовый подъём после 20 февраля. Звёзды указывают на внезапную премию и выгодный контракт, который появится самым неожиданным образом. Появится возможность осуществить давнюю мечту, которая откладывалась из-за нехватки средств.

Девам тоже стоит подготовиться к значительному притоку денег. Астрологи предсказывают: ваше финансовое положение заметно улучшится. Главное — не упустить свой шанс и действовать решительно. Возможна выгодная сделка или удачная продажа имущества. После 20-го числа проявите максимальную целеустремленность — и успех не заставит себя ждать.

Козероги замыкают тройку счастливчиков месяца. Финансовый поток уже направляется к вам. Настало время получать вознаграждение за все усилия. Дополнительно ожидаются приятные сюрпризы от близких и достижения в совместной работе. Родные порадуют хорошими новостями, а коллеги — эффективным взаимодействием.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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