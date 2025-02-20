Гороскоп на пятницу, 21 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Львам — перемены, Ракам — любовь, а Рыбам — уединение

21:32, 20 фев 2025

Астрологи представили прогноз на пятницу, 21 февраля 2025 года. День обещает быть наполненным творческой энергией и новыми возможностями для всех знаков зодиака.

Овны, держите блокнот наготове — сегодня ваш творческий потенциал проявится особенно ярко. Идеи будут появляться одна за другой, главное — успевать их фиксировать. Действуйте решительно, используйте все возможности!

У Тельцов день может пройти не по плану — близкие преподнесут неожиданности. Но не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и просто подождите. К вечеру ситуация разрешится естественным образом.

Близнецам звёзды советуют больше времени провести на воздухе и заняться физической активностью. Самое время укрепить здоровье — организм отблагодарит хорошим самочувствием.

Раки, готовьтесь к приятным сюрпризам! День будет наполнен радостью и теплотой. Прекрасное время для семейного общения или романтической встречи.

Львам звезды подсказывают: пора что-то изменить! Возможно, обновить интерьер или внешность? Любые перемены сейчас будут благоприятны.

Девы, будьте внимательны с финансами! День требует осмотрительности в денежных вопросах. Тщательно обдумывайте каждую покупку.

Весам звёзды дарят день гармонии в отношениях. Благоприятный момент для укрепления связей и романтических отношений.

Скорпионов ожидает неожиданность — возможно, интересное предложение или новый проект. Будьте внимательны к происходящему!

Стрельцы, уделите внимание домашним делам — сегодня вы создатель семейного благополучия. Домашние заботы и общение с родными принесут положительные эмоции.

Козероги, на работе сегодня откроются новые возможности! Руководство благосклонно, самое время проявить свои способности.

Водолеям рекомендуется заняться любимым делом. День идеален для творческого самовыражения.

Рыбы, вам рекомендовано: утром — время для размышлений в одиночестве, вечером — общение с близкими людьми. Прекрасное сочетание для душевного равновесия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины