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Фортуна уже на пороге: после 21 февраля этот знак Зодиака будет купаться в деньгах и внимании противоположного пола

Фортуна уже на пороге: после 21 февраля этот знак Зодиака будет купаться в деньгах и внимании противоположного пола

21:37, 20 фев 2025

Астрологи сообщают о значительном энергетическом подъёме для Львов после 21 февраля 2025 года. Звёзды обещают представителям этого знака зодиака исключительный период везения, но существуют два важных условия.

Начнем с предупреждения: в окружении Львов присутствуют недоброжелатели. Некоторые коллеги по работе намеренно используют ваши достижения в своих целях. Возможно, в данный момент строят неблаговидные планы. Однако есть и приятный момент — среди сотрудников находится человек, испытывающий к вам романтические чувства, но пока скрывающий их.

Для привлечения удачи Львам необходимо провести серьезные изменения в своей жизни. В первую очередь — решительно избавиться от основной негативной привычки. Проводите много времени в социальных сетях вместо выполнения рабочих обязанностей? Не умеете отказывать в просьбах взять дополнительную работу? Настало время это прекратить.

Вторая задача — анализ своего окружения. Внимательно оцените тех, с кем взаимодействуете на работе. Определите, кто способствует вашему развитию, а кто незаметно создает препятствия. Наступил момент прекратить общение с негативно настроенными людьми и сохранить связи только с надежными партнерами.

Вознаграждение за эти непростые изменения будет существенным. Специалисты по астрологии утверждают: весной Львов ожидает значительное улучшение финансового положения. Кроме того, возрастет интерес со стороны потенциальных романтических партнеров. Главное — действовать своевременно и освободить пространство для новых перспектив.

Гороскоп на пятницу, 21 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Львам — перемены, Ракам — любовь, а Рыбам — уединение

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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