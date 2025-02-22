Звезды благоволят: c 23 февраля эти три знака Зодиака окажутся любимчиками Вселенной - их мечты и цели начнут сбываться сами собой

22:25, 22 фев 2025

Астрологи сообщают о значительном энергетическом подъёме, который ожидает три знака зодиака начиная с 23 февраля 2025 года. Весы, Скорпионы и Водолеи получат особое расположение звёзд и возможность кардинально изменить свою жизнь.

Весы первыми ощутят поток космического благоволения. Вселенная приготовила для них множество возможностей — от неожиданных перспектив до исполнения давних желаний. Сейчас важно не ограничивать свои амбиции. Звёзды благоприятствуют: "Действуйте решительнее, мы поддержим".

Скорпионам предстоит невероятный период — их ожидает множество благоприятных возможностей. Удача будет сопровождать их повсюду, а поддержка близких создаст прочную основу для всех начинаний. Можно реализовывать самые смелые планы — момент наступил.

Водолеям звёзды подготовили особенное время. Они получат благоприятные возможности для всех своих замыслов, особенно в финансовой и профессиональной сферах. Интуиция сейчас — ваш надёжный проводник. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он приведёт к успеху.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины