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23 февраля готовит сюрпризы: эти 5 знаков Зодиака узнают новость, которая изменит их жизнь

23 февраля готовит сюрпризы: эти 5 знаков Зодиака узнают новость, которая изменит их жизнь

22:36, 22 фев 2025

Астрологи сообщают, что последняя неделя февраля 2024 года станет поворотной точкой для пяти знаков зодиака. Особенно повезёт Тельцам, Ракам, Девам, Стрельцам и Рыбам — их ждут судьбоносные события после 23 февраля.

Тельцы поймают волну удачи на работе — руководство может предложить перспективный проект или выгодное сотрудничество. Будьте внимательны к новым возможностям!

У Раков всё сложится благоприятно — они окажутся в нужном месте и в нужное время. Важная информация с работы принесёт возможность продвинуться по карьерной лестнице и существенно увеличить доход.

Девы, готовьтесь к важному знакомству! Звёзды советуют — интуиция не подведёт, главное не упустить перспективные предложения.

Стрельцов порадуют родные или любимый человек — время для душевных встреч с семьёй и романтического отдыха. Близкие преподнесут приятный сюрприз.

А Рыбам удача улыбнётся особенно щедро — премия, повышение зарплаты или новая должность уже близко. Февраль завершится на позитивной ноте!

Гороскоп на воскресенье, 23 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Тельцам — сюрпризы в любви, Близнецам — счастливые встречи, Львам — успехи в карьере

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Гороскоп на воскресенье, 23 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Тельцам — сюрпризы в любви, Близнецам — счастливые встречи, Львам — успехи в карьере
Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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