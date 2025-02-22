23 февраля готовит сюрпризы: эти 5 знаков Зодиака узнают новость, которая изменит их жизнь

22:36, 22 фев 2025

Астрологи сообщают, что последняя неделя февраля 2024 года станет поворотной точкой для пяти знаков зодиака. Особенно повезёт Тельцам, Ракам, Девам, Стрельцам и Рыбам — их ждут судьбоносные события после 23 февраля.

Тельцы поймают волну удачи на работе — руководство может предложить перспективный проект или выгодное сотрудничество. Будьте внимательны к новым возможностям!

У Раков всё сложится благоприятно — они окажутся в нужном месте и в нужное время. Важная информация с работы принесёт возможность продвинуться по карьерной лестнице и существенно увеличить доход.

Девы, готовьтесь к важному знакомству! Звёзды советуют — интуиция не подведёт, главное не упустить перспективные предложения.

Стрельцов порадуют родные или любимый человек — время для душевных встреч с семьёй и романтического отдыха. Близкие преподнесут приятный сюрприз.

А Рыбам удача улыбнётся особенно щедро — премия, повышение зарплаты или новая должность уже близко. Февраль завершится на позитивной ноте!

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины