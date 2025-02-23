Гороскоп на понедельник, 24 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: риск для Овнов, успех Весов и творческий подъём Рыб

22:52, 23 фев 2025

По данным астрологического прогноза, 24 февраля 2025 года обещает стать днём неожиданных поворотов судьбы для всех знаков Зодиака. Эксперты предупреждают: несмотря на общий позитивный настрой, некоторым придётся столкнуться с серьёзными испытаниями.

Овны, готовьтесь к успеху — звёзды предоставили вам прекрасную возможность. Самое время продвинуться по карьерной лестнице или наконец-то наладить личную жизнь. Действуйте решительно — сегодня это оправдано.

Тельцы испытают череду противоречивых эмоций. День принесёт и радости, и огорчения, но астрологи советуют сохранять оптимизм — это временные трудности.

Близнецам благоприятствует общение. Возможно, именно сегодня состоится важная беседа, которая изменит многое.

Ракам сопутствует удача — препятствия будут преодолеваться с легкостью. Появится возможность реализовать долгожданный проект.

Львам рекомендуется проявить осмотрительность — особенно в финансовых вопросах. Необходимо тщательно обдумывать решения.

Девам представится отличная возможность для наведения порядка — идеальный день для генеральной уборки. Вечером следует уделить время отдыху.

Весам сопутствует успех. Дела будут продвигаться успешно, особенно деловые встречи и новые начинания.

Скорпионам предстоит непростой день — атмосфера на работе может стать напряженной. Контролируйте эмоции, чтобы избежать конфликтов.

Стрельцы, реализуйте творческий потенциал — ваши способности достигнут пика. Вечером рекомендуется провести время с друзьями.

Козероги, будьте готовы к сложностям — неприятности на работе неизбежны. Главное — сохранять спокойствие и выдержку.

Водолеи столкнутся с большим объемом работы, но природное обаяние поможет справиться с трудностями.

Рыбы почувствуют прилив вдохновения. Наступило время для важных решений и воплощения давних планов в реальность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины