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Звёзды приготовили сюрприз: Уже с 24 февраля этим двум знакам Зодиака не понадобится ни волшебство, ни магические бобы — мечты сами собой будут сбываться

Звёзды приготовили сюрприз: Уже с 24 февраля этим двум знакам Зодиака не понадобится ни волшебство, ни магические бобы — мечты сами собой будут сбываться

23:01, 23 фев 2025

Астрологи сообщают о начале уникального периода космического благоволения для двух знаков зодиака. С 24 февраля Козероги и Рыбы входят в фазу, когда их желания начнут воплощаться в реальность с невероятной скоростью.

Козерогам звёзды преподнесли особенный дар — мощнейший энергетический заряд. Теперь они подобно вдохновителям ведут за собой других и мотивируют окружающих своими идеями. Если вы Козерог, то самое время реализовывать свои самые смелые мечты. Звёзды рекомендуют: необходимо довериться интуиции полностью — она сейчас действует безошибочно.

А вот Рыбы с 24-го числа оказались под особым покровительством Вселенной. Им предоставлена полная свобода действий для исполнения желаний и особая космическая поддержка. Наступил их момент проявить себя — и в профессиональной, и в личной сфере.

Обоим знакам астрологи советуют быть внимательными — Вселенная будет направлять подсказки. Важно не пропустить благоприятный период! Особенно значимо сейчас четко формулировать свои желания и следить за знаками судьбы. Звёзды обещают: действительность может превзойти любые ожидания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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