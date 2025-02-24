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Сорвут большой куш: астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень сильно повезет в марте

Сорвут большой куш: астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень сильно повезет в марте

22:03, 24 фев 2025

Водные знаки зодиака займут лидирующие позиции этой весной. Астрологи уверены — март станет особенно благоприятным периодом для Раков, Скорпионов и Рыб. Вселенная приготовила для них множество возможностей и перспектив.

Раки первыми окажутся в числе фаворитов месяца. После полосы неудач их ждёт значительный карьерный подъём. Звёзды обещают важные командировки и контракты, открывающие новые горизонты. Главное — соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать истощения.

Скорпионам март принесёт двойную удачу. В профессиональной сфере их ожидает финансовый рост — либо дополнительный источник дохода, либо новая перспективная должность. А в личной жизни — период романтики и гармонии. Марс наполнит их энергией для достижений, но напоминает о важности заботы о здоровье.

Рыбы почувствуют прилив вдохновения и творческих сил. Наступает идеальное время для реализации амбициозных бизнес-проектов. Астрологи советуют: используйте все возможности и не бойтесь перемен — звёзды на вашей стороне.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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