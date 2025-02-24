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Этой весной звезды выбрали своих любимчиков: эти два знака Зодиака смогут отложить заботы и просто наслаждаться жизнью

Этой весной звезды выбрали своих любимчиков: эти два знака Зодиака смогут отложить заботы и просто наслаждаться жизнью

22:08, 24 фев 2025

Астрологи подготовили особенные предсказания для двух знаков зодиака — весной 2025 года Близнецы и Стрельцы вступят в период исключительного благоприятствования.

Согласно прогнозам, представителям этих созвездий предстоит период, когда не потребуется прикладывать чрезмерных усилий для достижения целей — благоприятные обстоятельства будут складываться сами собой. Высшие силы, как утверждают астрологи, возьмут все заботы на себя.

Для Близнецов весенний период ознаменуется чередой неожиданных достижений. Благоприятные возможности будут возникать естественным образом — полезные знакомства сложатся сами собой, а сложности разрешатся еще до того, как потребуется их серьезное осмысление. Специалисты рекомендуют лишь поддерживать позитивное настроение и быть внимательными к возникающим возможностям. Для усиления благоприятного влияния советуют использовать особый талисман — небольшое круглое зеркало. Считается, что этот предмет способствует приумножению положительных событий.

Стрельцам астрологи рекомендуют следовать естественному развитию событий. Отмена запланированной встречи, вызывавшей беспокойство, может оказаться благоприятным знаком. Специалисты утверждают: в этот период интуиция проявит себя наилучшим образом, а обстоятельства готовят приятные неожиданности. Для закрепления успеха представителям этого знака рекомендуется иметь при себе обычную пуговицу. Согласно астрологическим представлениям, этот простой предмет способствует объединению благоприятных событий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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