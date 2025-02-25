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Деньги сами идут в руки: астрологи предсказали - эти два знака Зодиака буквально притянут к себе финансовую удачу после 25 февраля 2025 года.

Деньги сами идут в руки: астрологи предсказали - эти два знака Зодиака буквально притянут к себе финансовую удачу после 25 февраля 2025 года.

21:32, 25 фев 2025

Звезды решили одарить двух знаков зодиака в финале февраля. Денежный поток направится к Скорпионам и Рыбам в ближайшие дни, утверждают астрологи.

Скорпионы, усердно трудившиеся весь февраль, наконец-то дождутся заслуженного вознаграждения. Их финансовое положение улучшится благодаря неожиданным поступлениям и выгодным сделкам. Руководство предложит перспективные проекты, которые станут надежным источником дохода на долгие месяцы вперед. Главное — не пропустить сигналы Вселенной и верить в себя, советуют звездочёты.

Рыбы тоже оказались в числе счастливчиков. С 25 февраля их трудовые усилия начнут приносить ощутимые финансовые результаты. Готовьтесь к повышению или интересному проекту с солидным денежным бонусом в придачу. Астрологи предупреждают: не тратьте полученное богатство на пустяки. Вложите в саморазвитие — и космос вернет всё с процентами. Кошельки Скорпионов и Рыб скоро наполнятся купюрами — Вселенная уже приготовила подарки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Теги: астропрогноз
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