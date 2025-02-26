Как выбрать идеальный букет на 8 Марта по знаку Зодиака: советы от астрологов

22:21, 26 фев 2025

Накануне Международного женского дня астрологи поделились рекомендациями по выбору идеальных цветов для представительниц каждого знака Зодиака. Newsbash составил детальный гид, который поможет мужчинам не промахнуться с букетом для своих любимых.

Энергичные дамы-Овны обожают яркие оттенки! Хотите попасть в точку? Берите роскошный букет желтых, огненно-оранжевых или страстных бордовых роз. Нежные фиалки тоже придутся по вкусу. Особенность в том, чтобы не забыть про изысканное оформление — банты и прочие аксессуары только приветствуются. А вот астры, георгины и ромашки лучше оставить для другого знака — Овнам такое не понравится.

Чувственные Тельцы — настоящие романтики. Им по душе практически любая флора, но важен цвет! Представьте себе кремовую композицию с легкими белыми акцентами — Тельцы будут в полном восторге. Обычная сирень, скромные незабудки, ландыши или даже букетик полевых цветов — в самый раз. А вот роскошные орхидеи и каллы — полная неудача, даже не пытайтесь.

С Близнецами почти не прогадаешь — они радуются большинству цветов. Но есть исключение — орхидеи этим дамам категорически не подходят. Беспроигрышный вариант — желтые, белые или сиреневые оттенки.

Нежные Раки предпочитают тонкие ароматы и пастельные тона. Добавьте романтичный декор типа сердечек или ангелочков — и вы добьетесь успеха! Этим знакам понравятся подснежники, розы, каллы, пионы, хризантемы и астры.

Львицам необходима экстравагантность во всем! Цветы должны быть яркими и сочными, как их характер. Особый акцент на упаковку — обычный целлофан не подойдет. Корзинки, стильные коробки и креативные пакеты — вот что заставит Львицу почувствовать себя королевой.

Девы — это воплощенная классика и сдержанность. Никаких кричащих композиций! Ставка на спокойные тона: голубой, розовый, зеленый. Безошибочный выбор — кустовые розы, гвоздики, пионы, ландыши, астры, хризантемы и сирень.

Дамы-Весы обожают сладкие цветочные ароматы и все оттенки розового и лилового. Вызовут восторг розы, гардении и орхидеи в элегантном, лаконичном оформлении. Красные и желтые цвета — табу, как и ирисы, незабудки и ландыши.

Скорпионы — особы с сильным характером! Им подавай статусные, дорогие и стильные букеты. Цветовая гамма — яркие оттенки желтого, красного, фиолетового. Георгины, мимоза, гладиолусы и гвоздики у Скорпиона вызовут только неодобрительный взгляд.

Стрельцы-оптимисты обожают масштаб! Чем больше и шикарнее букет — тем лучше. Сорт цветов не критичен, главное — безупречное оформление с акцентом на фиолетовые и красные оттенки.

Козероги — приверженцы классики и традиций. Никакой пестроты — только монохромные композиции! Беспроигрышные оттенки — нежно-сиреневый, бледно-розовый и желтый.

Утонченные Водолеи восхищаются неординарными сочетаниями несовместимых цветов и оттенков. Синие и зеленые розы, васильки, ландыши и даже папоротник приведут их в неописуемый восторг.

Позитивные Рыбки обожают солнечные, яркие букеты. Идеальная палитра — розовый, желтый, оранжевый, голубой, фиолетовый. Только не покупайте им тюльпаны и герберы — ошибка гарантирована.

Автор: Семен Подгорный