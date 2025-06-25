Гороскоп на сегодня, 26 июня 2025 года, для всех знаков зодиака

21:54, 25 июн 2025

Гороскоп на 26 июня 2025 года: что обещают астрологи

ОВНЫ переживут энергетический подъем и ощутят способность справляться с множественными задачами одновременно. Решительность и самоуверенность станут главными помощниками в достижении целей. Многие проблемы разрешатся проще ожидаемого, без значительных усилий. При необходимости допустимы небольшие хитрости.

ТЕЛЬЦАМ предстоит столкнуться с искаженным восприятием действительности. Склонность к идеализации помешает объективной оценке происходящего вокруг. Повышенная доверчивость сделает их легкой мишенью для обмана, причем они сами будут способствовать самообману. Поиск истины принесет лишь огорчения. Рекомендуется пересмотреть жизненные приоритеты и взаимоотношения с окружением - возможно, кто-то использует их доброту без какой-либо отдачи.

БЛИЗНЕЦОВ ожидают щедрые дары судьбы. Им предстоит сделать выбор, способный кардинально повлиять на дальнейшую жизнь, при этом важность момента может остаться незамеченной. Следует проявить бдительность к подсказкам вселенной, которые будут появляться многократно. В рабочих вопросах стоит прислушаться к мнению опытного консультанта, а не поддаваться на уговоры самозванца.

РАКИ проведут время в атмосфере творческого вдохновения и интеллектуальной свободы. Трудовая мотивация будет находиться на минимальном уровне с первых утренних часов. Стоит позволить себе расслабление, домашний отдых и занятие хобби. Период благоприятен для новых романтических контактов или развития существующих отношений с симпатичным человеком.

ЛЬВАМ необходимо уделить повышенное внимание состоянию организма. Возможен энергетический спад и ухудшение самочувствия. Астрологи предупреждают о риске недомогания и активизации застарелых болезней. На различные обстоятельства следует реагировать размеренно, без излишнего беспокойства. В дальнейшем появится возможность скорректировать неблагоприятный ход событий.

ДЕВ ожидает период неопределенности, когда намеченные планы изменятся под воздействием независящих обстоятельств. Рекомендуется воздерживаться от критических высказываний в адрес окружающих во избежание конфликтов. Все активности требуют предварительной подготовки. Семейные разногласия лучше урегулировать в вечернее время.

ВЕСАМ не рекомендуется проявлять деловую инициативу. Стремление достичь результата любыми средствами может привести к нежелательным последствиям. В полуденные часы возможны денежные поступления. Не исключается приятная новость от родных или партнера. Основное время стоит посвятить семейным заботам и бытовым вопросам.

СКОРПИОНЫ благодаря текущим событиям пересмотрят отношение к кому-то из знакомых и обнаружат в себе неизвестные способности. Возможно раскрытие скрытого дарования, о существовании которого они не догадывались. Доброжелательность и готовность оказать поддержку поможет установить полезные связи с важным персонажем.

СТРЕЛЬЦЫ войдут в фазу, акцентирующую внимание на карьерных достижениях. Трудолюбивые получат заслуженное поощрение, а нерадивые столкнутся с соответствующими последствиями. Многие задумаются о профессиональных переменах или выразят недовольство нововведениями. Кто-то получит перспективное предложение. В приоритете у большинства окажутся именно служебные дела.

КОЗЕРОГАМ представится исключительно благоприятная возможность для организации поездки. Следует планировать отпуск и максимально быстро реализовать задуманное. В течение суток стоит довериться внутреннему голосу, который укажет правильный путь. В деловых вопросах лучше рассчитывать исключительно на собственные силы, конфиденциальную информацию делить не стоит.

ВОДОЛЕЯМ рекомендуется завершить все отложенные дела. Речь идет как о мелких домашних задачах, так и о рабочих проектах, которые постоянно переносились. Новая жизненная ступень начнется лишь после полного завершения всех накопившихся обязательств независимо от их значимости. Высокая занятость не даст расслабиться до позднего вечера. Дружеские встречи следует перенести на другие дни.

РЫБАМ следует внимательно прислушиваться не только к интуитивным ощущениям и логике, но и к астральным знакам, которые будут поступать весь день. Проявив наблюдательность, они получат разъяснения практически всех беспокоящих вопросов. При новом знакомстве важно произвести благоприятное впечатление, поскольку от этого человека зависит успех значимого предприятия. Однако не стоит торопиться с дружескими отношениями - лучше сохранить некоторую отстраненность.

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Автор: Семен Подгорный