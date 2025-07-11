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Гороскоп на сегодня, 12 июля 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 июля 2025 года, для всех знаков зодиака

22:36, 11 июл 2025

Гороскоп на 12 июля 2025 года: что обещают астрологи

Овен (21 марта - 20 апреля)

Представителям огненного знака астрологи советуют придерживаться консервативного подхода в карьерных вопросах. Экспериментировать и внедрять новшества сегодня не стоит — лучше воспользоваться отработанными методами. Одиноким Овнам рекомендуется активнее участвовать в общественной жизни и чаще покидать домашние стены. Велика вероятность знакомства с потенциальным партнером для серьезных отношений. День благоприятен для урегулирования запутанных ситуаций и административных вопросов.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Земному знаку звезды обещают триумф в сферах, связанных с творчеством и умственной деятельностью. Основное условие — занятие должно приносить удовольствие. Энергетический потенциал Тельцов достигнет пика, что позволит взяться за организацию масштабных проектов. Начальство обратит внимание на ваши достижения и может предложить продвижение по службе. Сегодня вы получите ключ к пониманию мотивов поведения значимых для вас людей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Воздушный знак ощутит прилив творческого вдохновения. Для воплощения замыслов потребуется уединение и сосредоточенность. Астрологи предупреждают: не растрачивайте силы на окружающих, иначе это спровоцирует разногласия. Старый приятель окажет неожиданную помощь в важном деле. Если привычный круг общения наскучил, стоит расширить социальные связи и почерпнуть новый опыт от свежих знакомств.

Рак (22 июня - 22 июля)

Водному знаку благоволят занятия информационными технологиями и компьютерными науками. В трудовом коллективе важно соблюдать дистанцию — излишнее сближение с руководством может вызвать неприязнь среди коллег. Некоторые сослуживцы попытаются испортить атмосферу, поэтому требуется особая бдительность в общении с командой.

Лев (23 июля - 23 августа)

Огненному знаку следует проявить благоразумие, несмотря на ощущение внутренней мощи. Попытка охватить множество направлений одновременно может привести к истощению ресурсов. Предпочтение стоит отдать общению с проверенными друзьями, избегая новых контактов — высок риск встречи с недобросовестными людьми. Период идеален для претворения в жизнь накопленных идей и проектов. Личностные качества Львов позволят максимально реализовать скрытые возможности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Земному знаку пригодятся накопленные компетенции и профессиональные умения. Развитие как специалиста и личности гарантировано. Тактичность и деликатность в общении станут ключом к успеху во всех начинаниях. Даже кажущиеся неразрешимыми задачи найдут простое решение. Необходимо выделить время для физических упражнений и дружеских встреч. В романтической сфере ожидается радостное событие, однако к концу недели возможно ухудшение самочувствия.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Воздушному знаку рекомендуется уделить максимум внимания родственникам. Близкие особенно нуждаются в моральной поддержке. Денежные затруднения Весов разрешатся без особых усилий с их стороны. Важно найти возможность для интеллектуального совершенствования и получения новых знаний.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В романтических отношениях у водного знака могут появиться непредвиденные сложности. Категорически не рекомендуется проявлять резкость в общении с партнером — это способно нанести серьезный ущерб союзу. Профессиональная сфера обещает подъем и продвижение. Ключевые факторы успеха — добросовестность в выполнении обязанностей и творческий подход к задачам. Дополнительными достижениями станут налаживание контакта с начальством и укрепление финансового статуса.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Огненный знак столкнется с обилием задач, поэтому составление четкого плана работ станет спасением от хаоса. Без организации времени есть опасность запутаться в многочисленных обязательствах. Вероятны незначительные разногласия с сотрудниками. Лучшая тактика — игнорировать слухи и пересуды, тогда негативная атмосфера постепенно рассеется. Семейные отношения будут источником только положительных эмоций. При затруднениях в принятии решений стоит отложить вопрос или обратиться за советом к надежным людям.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Земному знаку категорически противопоказаны споры с руководством из-за угрозы потери работы. Попытки отстоять свою правоту окажутся тщетными. Следует сосредоточиться на движении к поставленным целям. Сегодня особенно важно прислушаться к интуиции и позволить себе действовать согласно внутренним побуждениям. Рекомендуется также больше времени проводить с родителями.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Воздушный знак переживает удачный период для коммерческих проектов и заключения соглашений. Однако в межличностном общении требуется осторожность — существует риск попадания в неловкую ситуацию. Возможна служебная командировка или продолжительная поездка. День позволит разобраться со всеми профессиональными трудностями. Любые принятые решения принесут положительные результаты.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Водному знаку следует активно использовать помощь окружающих для достижения поставленных задач. На рабочем месте Рыбам предстоит продемонстрировать усердие, решительность и способность к сотрудничеству. Формирование команды единомышленников может привести к результатам, превышающим самые смелые ожидания.

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Любовный гороскоп на сегодня, 12 июля 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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