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Гороскоп на сегодня, 29 июля 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2025 года, для всех знаков зодиака

20:42, 28 июл 2025

Овнам рекомендуют притормозить активность и прислушаться к внутреннему голосу. Астрологи советуют не воспринимать временное затишье как неудачу - это период для размышлений.

Тельцам предстоит расстаться с тем, что держит их по привычке. Специалисты подчеркивают: не всё привычное действительно важно, порой молчание говорит больше слов.

Близнецы столкнутся с трудностями в общении - мысли будут путаться, а слова не складываться. Астрологи призывают их сосредоточиться на внутреннем мире вместо внешних контактов.

Раки ощутят повышенную эмоциональность из-за влияния Луны. Каждое событие будет отзываться в памяти и сновидениях, но эта чувствительность станет источником силы.

Львы окажутся не в центре внимания, что пойдет им на пользу. Вместо привычного блеска им стоит сосредоточиться на поддержке близких.

Девам предстоит столкнуться с непонятными эмоциями, которые не поддаются логическому объяснению. Астрологи советуют просто принять происходящее.

Весы будут разрываться между желанием быть любимыми и понятыми. Лучшая стратегия дня - молчание и терпение.

Скорпионов ждет болезненная, но необходимая встреча с правдой о себе. Принятие этой истины принесет облегчение.

Стрельцы испытают непривычную тревогу - душа потребует замедления. День пройдет под знаком телесных ощущений, а не планов.

Козерогам стоит показать уязвимость, что станет проявлением силы и доверия к окружающим.

Водолеи столкнутся с отложенными эмоциями и разговорами. Рациональность отступит на второй план.

Рыбы получат знаки через сны и образы. Это время для восприятия, а не действий.

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Любовный гороскоп на сегодня, 29 июля 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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