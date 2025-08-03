Гороскоп на сегодня, 4 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

21:28, 03 авг 2025

Гороскоп на 4 августа 2025 года: что обещают астрологи

Овнам рекомендуется воздержаться от импульсивных поступков, несмотря на растущую самоуверенность. Астрологи советуют сосредоточиться на планировании направления развития, а не на активных действиях. Эффективность коммуникации повысится при спокойной манере общения.

Тельцы могут почувствовать потребность в уединении, что астрологи трактуют как необходимость восстановления энергии. Рекомендуется избегать односторонних отношений и опираться на внутреннюю стабильность.

Близнецам следует критически относиться к поступающей информации и не доверять первичным впечатлениям. Специалисты советуют фиксировать идеи письменно, отложив их воплощение до конца недели.

Раки переживают эмоциональный переходный период между завершением старого этапа и началом нового. Астрологи рекомендуют концентрацию на внутреннем равновесии.

Для Львов новолуние в их знаке символизирует личное обновление. Это время для формулирования индивидуальных желаний и постановки персональных целей.

Девам астрологи советуют тщательно анализировать ситуацию и избегать поспешных решений в период предстоящих изменений.

Весам рекомендуется активно создавать гармонию через добрые поступки и восстановление связей, включая давние знакомства.

Скорпионы находятся на пороге нового цикла, но астрологи призывают их к наблюдательности и внимательности к внутренним ощущениям.

Стрельцам благоприятствует постановка целей, даже при отсутствии четкого плана достижения. Новолуние усиливает силу намерений.

Козерогам рекомендуется отойти от строгого планирования и быть открытыми к спонтанности.

Водолеям следует выражать эмоции через творчество, физическую активность или откровенные беседы, избегая накопления чувств.

Рыбы могут ощущать недостаток понимания со стороны окружающих, однако астрологи утверждают, что день способствует внутренним выводам, которые вскоре проявятся внешне.

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Автор: Семен Подгорный