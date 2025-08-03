Любовный гороскоп на сегодня, 4 августа 2025 года по знакам зодиака

21:31, 03 авг 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 4 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

Овен. Представителей огненного знака ожидают эмоциональные качели в личной жизни. Внезапная дистанция со стороны избранника не должна расстраивать — это временное явление. Астрологи советуют проявить терпение и не нарушать границы партнера. Свободным Овнам рекомендуется не торопить события.

Телец. Земные знаки стремятся к гармонии в отношениях, однако вторая половинка может казаться отстраненной. Звезды предупреждают: не стоит создавать проблемы на пустом месте. Молчание партнера — естественная потребность. Одиноким Тельцам лучше выбрать размеренность вместо активного флирта.

Близнецы. Воздушному знаку следует контролировать речь и избегать лишних высказываний. Прежде чем делиться мыслями, стоит разобраться в собственных эмоциях. Незанятые Близнецы могут заметить многозначительный взгляд, который станет поводом для самопознания.

Рак. Водный знак отличается повышенной чувствительностью и может неправильно истолковать благие намерения окружающих. В романтических отношениях важнее физическая близость, чем долгие беседы. Свободным Ракам астрологи советуют проявить инициативу.

Лев. Новолуние в созвездии огненного знака принесет возможность для пересмотра любовных приоритетов. Партнеру потребуется время на размышления — торопить не нужно. Одиноким Львам звезды рекомендуют изменить внешность и пересмотреть требования к избраннику.

Дева. Земной знак стремится действовать по правилам, забывая о том, что чувства не подчиняются логике. Партнер нуждается в эмоциональной поддержке, а не в объяснениях. Незанятых Дев может привлечь неподходящий на первый взгляд человек, что станет толчком для личностного развития.

Весы. Воздушный знак обладает способностью улавливать настроение близких и подстраиваться под него. Однако сегодня важно не забывать о собственных потребностях. Свободные Весы получат загадочное послание, которое может оказаться судьбоносным.

Скорпион. У водного знака могут проявиться скрытые эмоции — как собственные, так и партнера. Астрологи призывают не бояться правды и открыто обсудить накопившиеся вопросы. Одиноких Скорпионов может разыскивать человек из прошлого.

Стрелец. Огненный знак должен научиться терпению в любовных делах. День благоприятен для искренней беседы, если молчание стало тяготить. Свободным Стрельцам не стоит ждать ярких событий — стоит обратить внимание на тех, кто находится поблизости.

Козерог. Земной знак умеет глубоко любить, но не всегда демонстрирует чувства. Звезды советуют проявить заботу простыми способами. Одиноким Козерогам отношения могут начаться с обычного разговора.

Водолей. Воздушный знак слишком замкнут, что заставляет партнера строить догадки. Сегодня есть возможность устранить недопонимание откровенным диалогом. Свободным Водолеям стоит быть внимательнее — кто-то проявляет к ним интерес.

Рыбы. Водный знак склонен преувеличивать силу эмоций. Лучше повременить с выводами, чем совершить ошибку. Чувства следует выражать делами, а не словами. Одиноким Рыбам можно положиться на внутренний голос.

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Автор: Семен Подгорный