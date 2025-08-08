Любовный гороскоп на сегодня, 9 августа 2025 года по знакам зодиака

22:55, 08 авг 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 9 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

Овнам звезды предрекают момент озарения — они смогут четко определить круг действительно значимых людей. Это понимание придет без лишних эмоций, как тихое внутреннее знание.

Тельцам рекомендуется делать ставку на физическую близость и доверительность. Астрологи утверждают, что единственное прикосновение способно передать больше, чем продолжительная беседа.

Близнецам советуют отказаться от многословности в пользу невербального общения. Мимика и жесты окажутся красноречивее любых фраз.

Ракам следует приготовиться к эмоциональным перепадам. Специалисты предупреждают: не стоит отвергать поддержку близких людей.

Львы обретут особую привлекательность, однако им важно различать искренний интерес и поверхностное восхищение.

Девам рекомендуется ослабить контроль над собственными переживаниями. В романтических отношениях естественность ценится выше безупречности.

Весы столкнутся с внутренними противоречиями, но разрушать существующие связи не стоит. Истинная гармония достигается через взаимопонимание.

Скорпионы получат возможность стать опорой для партнера либо источником бурных эмоций. Выбор за ними.

Стрельцов ожидают серьезные разговоры вместо желанной беззаботности. Астрологи призывают не избегать важных тем.

Козерогам стоит открыто выражать привязанность. Прямые слова о значимости человека окажутся уместными.

Водолеи могут показаться безразличными, скрывая богатый внутренний мир. Специалисты советуют быть откровеннее с достойными людьми.

Рыбам предстоит период повышенной чувствительности, которую следует воспринимать как преимущество, а не слабость.

Автор: Семен Подгорный