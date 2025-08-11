Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 12 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

22:00, 11 авг 2025

Гороскоп на 12 августа 2025 года: что обещают астрологи

Овнам специалисты советуют сбавить темп и настроиться на более размеренный ритм. В этот день важнее точность действий, чем их скорость. Особое внимание стоит уделить семейным отношениям и невербальному общению.

Тельцам астрологи рекомендуют полагаться на интуицию, а не на логику. День может принести внутреннюю гармонию, если не пытаться контролировать все происходящее. Близкие люди могут нуждаться в поддержке.

Близнецы получили совет меньше говорить и больше наблюдать за окружающими. Молчание поможет лучше понять истинные мотивы других людей. Вечерние часы обещают важную беседу.

Ракам звезды советуют проявить открытость в эмоциях. День благоприятен для искренности, даже если это делает человека уязвимым. Честность в отношениях будет оценена по достоинству.

Львам астрологи предлагают использовать силу убеждения через интонацию, а не громкие заявления. Тонкий подход в деловых вопросах принесет больше результатов, чем активная демонстрация.

Девам рекомендуется оставаться верными своим принципам независимо от внешних обстоятельств. В сложных ситуациях их стойкость может стать ориентиром для растерявшихся людей.

Весы должны воздержаться от единоличных решений и выслушать мнения других. День способствует восстановлению внутреннего равновесия через диалог с окружающими.

Скорпионам звезды советуют отпустить то, что держалось на упорстве или негативных эмоциях. Прекращение внутренней борьбы может запустить позитивные изменения.

Стрельцам астрологи рекомендуют умерить свой пыл и найти компромисс между желанием действовать и необходимостью отдыха. Торопливость может привести к конфликтам.

Козерогам предлагается отложить холодный расчет и прислушаться к чувствам. День благоприятен для прощения, даже если оно останется невысказанным.

Водолеи обнаружат единомышленников в неожиданных местах. Время подходит для совместных проектов и обмена идеями с теми, кого раньше считали далекими.

Рыбам астрологи советуют быть честными с собой и окружающими. День поможет принять важное решение относительно давно скрываемых планов или желаний.

